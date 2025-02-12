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唐美雲、黃妃領銜演出　屏東燈節閉幕大戲《天地訣》登場

▲屏東燈節閉幕壓軸「天地訣」15日晚登場 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東燈節閉幕壓軸「天地訣」15日晚登場 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東燈節將在16日劃下句點，四大燈區逾50組燈飾搭配不間斷的精彩活動廣受好評，閉幕大戲「天地訣」將於2月15日晚間7點縣民公園登場，演出卡司包括唐美雲、黃妃、舞思愛、草屯囝仔及在地團隊等，運用傳統戲曲、流行音樂與科技影像，打造專屬屏東的跨界大秀。

縣長周春米表示，自2022年屏東燈節開辦以來，每年皆委託專業團隊製作專屬屏東故事的戲劇，已成為民眾引頸期盼的年度演出。今年閉幕大戲「天地訣」邀請國寶級歌仔戲天王唐美雲、兩位金曲歌后黃妃、舞思愛以及人氣團體草屯囝仔攜手演出，還有屏東排灣族的戲劇新星何海翔、獲獎無數的明正國中舞蹈班等陣容，打造傳統與流行音樂的大型實景光影劇場。

縣府傳播暨國際事務處表示，「天地訣」以屏東的山海為背景，講述跨越天地的愛情故事，帶領觀眾感受屏東飽滿的文化底蘊，這次演出唐美雲將以少見的女裝扮相登場。除了有華麗卡司外，製作團隊更是實力堅強，由國內知名編舞家李冀禹擔任總導演，傳藝金曲獎得主郭珍妤操刀音樂設計，影像則由劇場設計師楊博倫策畫，共同率領臺灣頂級軟硬體團隊擔綱製作。

傳播暨國際事務處表示，屏東燈節四大燈區含屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村與客家燈區，為期37天的燈節將於2月16日落幕，邀請民眾把握賞燈機會，縣府並貼心規劃接駁服務，行駛時間為下午5點至晚間10點，更多活動資訊可至2025屏東燈節官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptlf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

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