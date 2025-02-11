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北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局偵辦一起車手持提款卡盜領，竟然將媒體長官誤以為是車手通知到案說明，事後發現錯誤才立刻上門道歉，其中原因竟然是因為反詐騙專線165通知萬華分局有車手盜領，萬華分局向銀行調閱監視器，但其中1家銀行竟然給錯畫面以及地點，導致烏龍事件發生。

警方指出，2024年11月16至18日，3天連續發生有民眾提款卡陸續遭車手提領多筆款項，165專線接獲通知後轉知北市警局萬華分局，萬華分局得知消息，確認該提款卡在3天內被提領了10次，所以分別發文給提款的ATM所屬銀行，調閱當時提款的監視器畫面以辨認嫌疑人。

▲▼萬華分局逮媒體長官辦詐欺，事後才發現銀行給錯畫面抓錯人，最後逮捕真正車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華分局逮媒體高階主管辦詐欺，事後才發現銀行給錯畫面，之後再逮捕真正車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是其中18日的監視器畫面，該銀行端提供的畫面卻遇錯誤的，而警方據此通知畫面中的人到案說明，沒想到竟然是媒體高階主管，該主管也一頭霧水表示「我是匯款，不是提款」，派出所立刻通知分局偵查隊查明，才發現竟然是銀行提供錯誤畫面所致，立刻向對方表達歉意。

警方表示，當天因為銀行提供的畫面有誤，原本提款地點是在桂林路、昆明街口，屬於北市警局萬華分局龍山派出所轄區，但是卻提供到大理所的轄區畫面，導致警方偵辦方向錯誤，也立刻上門向該名主管致歉。

警方後續調查發現，3天提款的車手有2人，其中16日是由楊姓車手負責提領款項，事後17、18日則是由1名43歲的洪姓車手，警方也在日前將2人逮捕到案，並且訊後依照詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

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萬華分局媒體車手詐欺

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