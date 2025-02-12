「神鬼女教授」應聘台大被刷掉　校方：造假行為有違學術倫理

▲台大今天強調造假行為有違學術倫理。（圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

曾遭法院認證假造學歷的逢甲大學前教授陳杏圓，日前應聘台大生物機電工程系職缺，將國外期刊跟自己英文縮寫相符的論文檢附在應徵履歷，即使研究領域、著作人資料都有出入，仍大膽羅列，所幸在台大第一輪資格審查時就被刷掉。對此，台大校方今回應，「造假行為有違學術倫理，但當事人並非台大教師，本校沒有評論。」

台大生物機電工程系規劃今年8月新聘2位專任教師，教授人工智慧、機電控制領域等相關課程。根據《鏡週刊》報導，第1階段徵選過程，台大生機系就在資格審查時揪出陳杏圓經歷灌水的證據，發現學經歷、研究領域皆不符，她自述在多個期刊發表過文章，但不是查無文章，就是出現作者對不上、非陳杏圓本人的狀況。

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陳杏圓因而未獲聘為台大教師，台大今天回應表示，「造假行為有違學術倫理，但當事人並非台大教師，本校沒有評論。」

陳杏圓則回應《鏡週刊》，雖然她已多年不在台灣學界發展，但仍有許多朋友願意幫忙她，不少學校也認為她學術方面不錯，因此有些研究或論文即便跨領域，還是會找她協助、並讓她掛名，她並強調：「我還是有我的貢獻，這部分沒有不符學術倫理，我沒做什麼惡事。」