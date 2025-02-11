馬偕醫院遭駭客攻擊「500台電腦當機」　衛福部急請專家進駐

▲台北馬偕醫院遭駭客攻擊。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

馬偕醫院9日遭駭客入侵，導致醫院門急診系統500多台電腦當機，病人檔案遭到加密勒索，衛福部資訊處今（11）日緊急介入，目前已經清除病毒，系統恢復正常且無個資外洩，由於駭客攻擊軟體揚言要展開第二波攻擊，已經請資安署派遣專家進駐該院進行防守。為了避免其他醫院也受到攻擊，已經將病毒特徵予以公告，並協調廠商提供主動防禦系統試用方案。

衛福部資訊處處長李建璋受訪表示，馬偕醫院遭受勒索軟體攻擊，攻擊的形式為加密醫院個人檔案，讓病患資料無法開啟，電腦病毒陸續蔓延，導致醫院門診看急診系統500多台電腦當機，目前醫學中心已清除病毒，一切系統恢復正常運作，另外也沒有民眾個資外洩情況，請民眾放心。

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李建璋指出，這樣子大規模的攻擊在國內醫院是首見，國外則曾有醫院因此被攻擊成功勒索還影響病人安全的案例。目前追查起來，初步研判境外攻擊可能來自前蘇聯國家。

馬偕醫院聲明指出，該院於2月9日發現系統異常，立即啟動資安緊急應變作業流程並同步通報衛福部資安聯防平台(H-ISAC)及向調查局臺北市調查處報案，未來將全力配合調查，至於恐嚇信內容因案件正在偵查中，故不予公開。

院方初步調查顯示，影響範圍主要為台北馬偕、淡水馬偕兩區急診室，因即時應變得宜，當日已恢復正常，目前未有病人個資外洩之虞，醫療作業均正常運作。

由於駭客攻擊軟體揚言今日下午5時展開第二波攻擊，李建璋表示，衛福部資訊處立即召集緊急應變小組會議，請資安署蔡福隆署長派遣專家至該院，防守下午可能遭遇的攻擊。

同時，資訊處協調國內廠商防毒軟體廠商更新病毒碼攔截病毒，並向全國醫院資安主管說明病毒攻擊形式，通令做好相關預防性防禦措施，積極備戰。李建璋也提到，由於部分醫療院所系統較舊，也和廠商協調提供主動防禦系統試用方案先度過這段期間。國內有60家醫院被認定是關鍵基礎設施，會優先防護，以維護醫療韌性。