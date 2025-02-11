陸田徑女神吳艷妮2025首秀　家鄉出賽60公尺跨欄奪冠後打零分

▲大陸跨欄女神吳艷妮2025年首秀，在室內60公尺跨欄項目拿下冠軍。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸田徑女神吳艷妮在巴黎奧運無功而返，在經過一段時間調整後，選擇在家鄉成都開啟2025年的賽事準備。2025年大陸全國室內田徑大獎賽首站在成都犀浦田徑基地舉行，吳艷妮賽季首場60公尺跨欄賽事，預賽跑出個人最佳成績的7秒64，進入決賽後，吳艷妮雖然順利以8秒22的成績拿下冠軍，但她對自己的表現不甚滿意，賽後表示，「我給自己打零分。」

《封面新聞》報導，儘管首秀不滿意，吳艷妮還是將自己的突破之戰定在了濟南，她表示，「就是期待自己能進步，期待60米（公尺，下同）欄和100米欄能跑更快，進步的話，希望自己今年起跑能有大的改進。」

2025賽季對吳艷妮來說，最想獲得的冠軍是全運會金牌，吳艷妮提到，「全運會肯定是往冠軍去突破的，我的第一屆全運會是第三名、第二屆全運會是第二名，第三屆我想去衝擊冠軍。」

據了解，吳艷妮在巴黎奧運未能晉級，賽後便朝著調整起跑方式的方向改進，希望能藉此提升成績。她指出，「近期在改起跑，室內（比賽）的前兩站，都是在適應新的起跑感覺...（外界）不是都知道吳艷妮的起跑很差嘛，所以起跑時的能力、速度、體力，我的團隊都在盡力幫我調整到一個最好的狀態，包括角度或者姿勢。」

吳艷妮認為，自己在冬訓期間的訓練不夠系統化，尤其在2024年整年的體力和精神上消耗很大，「這個起跑還是差點意思，銜接度還是沒有那麼順暢，後期需要強化一下。」

吳艷妮強調，60公尺跨欄的首秀，仍舊受困於起跑，「我覺得自己哪裡差就會去克服，逃避沒有解決辦法，我還需要學習，大家別看我跨欄12年了，我比賽12年了，需要學習的東西還很多。」