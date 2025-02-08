亞青賽冠軍投手陽念希加盟MLB巨人隊　最終目標盼登大聯盟

▲▼花蓮市長魏嘉彥（左三）偕同主和里長高健雄（左一）頒發錦旗。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

18歲棒球投手陽念希，上月與美國職棒巨人隊簽約，預計今年前往舊金山展開訓練，以登上大聯盟為目標努力。為表揚陽念希在體壇上的輝煌成就，8日花蓮市長魏嘉彥偕同主和里長高健雄，於市公所頒發錦旗一面，除了恭喜他一圓「美」夢，也祝福他能在國際上持續為國爭光，為台灣投出好成績。



去年披上中華隊戰袍參加U18亞青賽，擔任投手的他用151公里的速球帶領中華小將奪得冠軍，他的父親更是前中職選手、現任化仁國中棒球隊教練陽東益；由於陽念希U18驚為天人的表現，得到美國職棒巨人隊的青睞，他表示，因為受到爸爸的影響，讓陽念希對棒球有很大的憧憬，很謝謝魏市長頒發的錦旗，他必定持續為花蓮、為台灣在國際舞台上發光發熱。





陽念希接續表示，他以所有優秀投手為楷模，看到美職投手們在大聯盟獲得佳績，便期望能和他們一樣，相信透過不斷地努力，有天也能站上大聯盟的舞台；陽念希說，大聯盟的整體強度和青棒有很大的差距，除了自我要求外，希望自己能盡速融入球隊的生態，早早站上投手丘，投出亮眼成績。

▲參加U18亞青賽擔任投手的陽念希以151公里的速球帶領中華隊奪得冠軍。



魏嘉彥市長表示，恭喜台灣之光陽念希一圓「美」夢，即將旅外加入美國職棒為台爭光，期許他早日登上大聯盟，投出亮眼成績。也謝謝化仁國中棒球隊的陽東益教練，持續為花蓮培養基層棒球人才，除了訓練陽念希成為旅美選手外，也希望能繼續培養出花蓮的棒球國手，能看到台灣的孩子在體壇上發光發熱，魏市長也深感榮幸。



主和里長高健雄表示，很榮幸今天能邀請到陽念希，除了要頒發錦旗褒獎他的表現外，也祝福他能在小聯盟斬獲佳績，早日登上大聯盟舞台。