高鐵嘉義站送愛偏鄉小校　學童搭高鐵體驗雙鐵文化

▲▼ 高鐵嘉義站送愛迷你小學，提供偏鄉學童體驗鐵道豐盛之旅 。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導



高鐵嘉義站關懷地方教育，希望彌平城鄉學習資源的差距，幫助偏鄉學童開拓視野！今（11）日安排嘉義縣番路鄉，全校人數僅20餘人的內甕實驗小學全體學童，搭乘高鐵列車一路暢遊到台北。孩子們更參觀了期待已久的國定古蹟「鐵道部園區」，透過這趟結合高速鐵路與鐵道文化的深度之旅，許多孩子都對台灣豐富精采的鐵道文化與便捷的高鐵服務，留下深刻的印象！

內甕實驗小學是嘉義一所迷你小學，半數以上學童都未曾搭過高鐵，今日孩子們在高鐵嘉義站人員的熱情引導下，參觀了站內各項設施並體驗進站乘車的過程。抵達台北後則前往前身是日治時期「臺灣總督府鐵道部」的「鐵道部園區」，進行一趟跨越古今、豐盛精彩的鐵道文化之旅。

校長曾月照校長特別感謝高鐵協助，讓學校能夠為學生帶來充滿活力與創意的學習之旅，孩子們透過前所未有的學習經歷，不僅可以感受高鐵的便利與舒適，更可以接觸到不同的城市風貌與文化背景，從而增長見聞，豐富他們的生活經歷。

高鐵嘉義站朱立中站長表示，台灣高鐵秉持深耕在地、永續關懷的企業精神，持續關懷社會弱勢。希望透過這次的高鐵之旅，讓孩子們親身體驗高鐵的安全、快速與舒適，同時拓展他們的視野，豐富他們的生活經歷，為他們帶來一段充滿快樂和成長的美好時光。