嘉義朴子國中獲高鐵贈票　資源班孩童北遊圓夢

▲高鐵嘉義站助弱勢生圓夢 體驗台北之美 。（圖／嘉義高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

高鐵嘉義站溫馨贈票，助弱勢學童增廣見聞！今（28）日朴子國中資源班的師生們，帶著歡喜雀躍的心情，聚集在高鐵嘉義站大廳，在熱鬧的歡送後，搭乘高鐵前往台北，行程有木柵動物園及貓空纜車等。當高鐵列車緩緩駛進月台，學童們忍不住興奮歡呼，展開期待許久的圓夢之旅。

朴子國中校長曾崇賢表示，這群資源班學生們因家長平日工作繁忙，較無時間陪伴孩子，而且一趟台北行交通加上餐旅費，對一般收入較不穩定的家庭是不小的負擔。真的非常感謝高鐵公司提供這群弱勢學童難得的高鐵之旅，師生們都喜出望外，因為以往他們印象中的高鐵，只出現在電視上，這次能親身體驗搭高鐵遊木柵動物園是他們長久以來最大的夢想。

曾校長進一步說，孩子們為了爭取參加此次高鐵圓夢之旅，日常表現均比以往進步許多，平時需要催繳的作業，變得按時繳交了，要提醒多次的事項，學生也自動自發完成了，足見他們對此次高鐵台北行的重視與期待。

高鐵嘉義站站長高誌隆表示，台灣高鐵公司持續落實「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，積極參與社會關懷，希望透過這次活動，讓學生們增加更多的生活體驗與拓展多元的學習視野，享受一趟高鐵之旅。