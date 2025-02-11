美國進口牛舌檢出寄生蟲「弓蟲」遭退　生蠔也驗出重金屬鎘超標

▲美國出口「冷凍牛舌(FROZEN BEEF TONGUE SKINNED(VAC))」檢出其他衛生項目不符規定。（圖／食藥署提供）



記者洪巧藍／台北報導

牛舌、生蠔是不少饕客喜愛的食材，不過食品藥物管理署今（11）日公布邊境查驗不合格食品，一批從美國進口的冷凍牛舌遭檢出弓蟲感染，依照規定一般食品不得含有寄生蟲，該批9.66公斤遭退；另有從美國進口生蠔、日本進口的米餅遭檢出重金屬鎘超標，也都需要退運或銷毀。

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格名單，總計有40件產品違規，包含日本草莓、柑橘、越南薑黃等，其中彬喬有限公司從美國輸入的「冷凍牛舌」遭檢出弓蟲感染，製造廠為SWIFT BEEF COMPANY，依據「一般食品衛生標準」，一般食品不得含有寄生蟲，該批牛舌總計9.66 公斤需退運銷毀。

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食藥署代理署長林金富表示，國內近半年來僅有這批美國牛舌報驗，但就被驗出寄生蟲違規；而我國自民國98年開放牛舌輸入後，在邊境持續對進口冷凍牛舌，採取最高強度的監視查驗，且不會調降，合格才能輸入。

▲美國出口「生蠔(LIVE PACIFIC OYSTER)」檢出重金屬含量不符規定。（圖／食藥署提供）

此外，秈鎂企業有限公司從美國輸入生蠔遭驗出重金屬鎘2 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於貝類(不含殼 )限量為 1mg/kg，這批已經超出標準，總計477 公斤需退運或銷毀，該批生蠔是近半年來首見違規，不過該進口業者過去曾有違規紀錄，本就是加強抽批，後續會改為逐批查驗才准輸入。

中太食品有限公司從日本進口龜田製菓株式會社「嬰兒米餅」又驗出重金屬鎘0.043 mg/kg，依據標準重金屬鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為0.040 mg/kg，該批米餅超標需退運銷毀，業者從一般抽批調整為加強抽批，近期日本米餅違規件數多，也將該品項調整為加強抽批。