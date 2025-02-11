特斯拉上海儲能超級工廠投產　開工至今僅9個月

▲特斯拉上海儲能超級工廠投產。（圖／翻攝上觀新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

特斯拉上海儲能超級工廠11日上午舉行投產儀式，首台超大型商用電化學儲能系統Megapack從上海儲能超級工廠成功下線。該廠是特斯拉在海外首座儲能超級工廠，2024年5月23日正式開工，從開工到產品下線只花了9個月，比特斯拉上海整車超級工廠創下的「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」速度，縮短了3個月零2天。

根據《澎湃新聞》報導，Megapack的外型有如白色貨櫃，單個Megapack可儲存超過3900度電，能將太陽能、風能及現有電網能源進行存儲，可靠性更強，並能通過OTA持續優化功能，運行成本更低、效率更高，而伴隨著可持續能源發電設施的鋪建，Megapack有助於打造更加清潔的電網，保護自然環境。

▼Megapack外型像是一個白色貨櫃。（圖／翻攝上觀新聞）



在投產儀式上，特斯拉公司能源與充電業務副總裁Mike Snyder表示，「我們致力於打造能源產品與電動車協同，來實現加速世界向可持續能源轉變的願景，「今天，我們在這裡共同慶祝上海儲能超級工廠投產，它將於本季度開始產能爬坡，助力特斯拉開拓更多市場。」

上海臨港新片區黨工委副書記吳曉華提到，特斯拉儲能超級工廠於去年5月23日開工，僅用9個月就完成了從開工到產品下線的全過程，相較於此前整車超級工廠創下的「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」的特斯拉速度，縮短了3個月零2天。

上海儲能超級工廠是特斯拉在美國本土之外的第一座儲能超級工廠，在此生產的超大型電化學商用儲能系統Megapack將供應全球市場，預計年產能將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時（1吉瓦時＝1000兆瓦時）。