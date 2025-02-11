女實況主看「YOASOBI演唱會」：捂耳不尊重　當事人還原被炎上

▲美女實況主沫沫子。（圖／翻攝IG／mirukucc）

記者葉國吏／綜合報導

日本天團YOASOBI來台開唱，美女實況主沫沫子在社群網站Threads發文批評前面的粉絲沒水準，結果當事人直接在貼文底下回覆還原現場，導致沫沫子被炎上。

沫沫子在Threads上發文「好氣 氣到不知道從哪裡吐槽 來聽yoasobi的演唱會 這也是我第一次聽演唱會 很賣力的應援 我知道現在很多人很內向不敢喊 無所謂 我也是I人但我不想留下遺憾 但喊到群青這首的時候 坐我正前方的男生直接摀耳朵 一開始單手就算了後面直接雙手摀 動作超明顯 畢竟演唱會誰在摀住耳朵 我本來前後左右都沒在注意有誰 演唱會像我這樣很會叫的瘋子很多 覺得吵還是你就不要來算了。」

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沫沫子接著再發文「我旁邊的人也注意到了 而且他說他注意他很久了 希望當事人看到這篇文 下次看演唱會不要這樣子 請尊重演唱會文化 會不會應援我都尊重 但你這個動作真的會噁心到人。」

▲沫沫子看演唱會批評前方觀眾捂耳朵，當事人留言回應。（圖／翻攝Threads）

沒想到沫沫子的願望實現了，當事人真的看到貼文並回覆「您好，我是當時在您前方摀住耳朵的觀眾。想說明一下，我摀耳朵並不是因為演唱會的音量，而是因為您的叫聲過於刺耳，讓我的耳朵感到不適。」

當事人表示「我理解每個人都可以用自己的方式享受演唱會，因此我並沒有要求您降低音量，而是選擇了保護自己的耳朵。但我也注意到，當您看到我摀耳朵時，您在後座發出了不滿的抱怨聲，甚至使用了髒話，批評我『沒水準』。」

▲美女實況主沫沫子。（圖／翻攝IG／mirukucc）

當事人回應「我希望能在這裡表達我的想法：保護自己的耳朵並不代表對演唱會不尊重，這只是個人的生理反應。我尊重您投入演唱會的方式，也希望您能尊重其他觀眾的感受，讓大家都能開心享受這場演出。」

當事人出面還原現場狀況後，立即引起兩派的看法，其他人留言發表看法「你可以爽喊，但別人不能爽摀耳朵？搞不好他只想聽偶像唱，所以摀住後面的聲音啊，而且群青蠻值得仔細聽的」。

▲沫沫子限動強調當初發文不是要公審。（圖／翻攝IG／mirukucc）

面對被炎上，沫沫子也在IG限動表示當事人是用「食指壓住耳道，所以我被此舉激怒，有一種被明示的感覺。」沫沫子也強調，本意沒有要公審，所以文章一開始沒有描繪的很清楚，「我覺得這只是大家無限上綱的部份而已。」