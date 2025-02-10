遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增　已成「觀光公害」

▲日本飯店爆發「蟲災」。（翻自pestcontrol.or.jp）

圖文／鏡週刊

日本近幾年成為全球熱門觀光地，除了台灣遊客，歐美客也大量前往日本觀光，但日本旅宿業者最近就面臨一件嚴重的問題，那就是床蝨（又被稱為臭蟲、南京蟲）孳生的狀況越來越嚴重，驅蟲需求大幅增加。

據日本《產經新聞》報導，最近日本旅宿業者頻頻反映，隨著遊日旅客增加，出現床蝨作怪的問題也越來越多。清潔公司「DUSKIN」就表示，他們接到「驅蟲服務」的需求大幅增加，2023年的需求數是2020年度的1.6倍，其中以旅宿業最多。

這種床蝨，又被稱為臭蟲，顧名思義就是會散發出獨特的臭味，如果人類被叮咬到，就會感到奇癢無比，甚至搔癢難耐。不僅如此，床蝨的繁殖力驚人，從蟲卵孵化到成蟲只需1個月的時間，平均一隻雌性蟲可以在一天內產下5-6個卵，平均一年間可以生出200-500個卵。

▲被床蝨咬到，會奇癢難耐。（翻自pestcontrol.or.jp）

而且糟糕的是，目前一般市面上的殺蟲劑，對消滅床蝨根本沒有作用，因此只能尋求專業清潔公司來除蟲。而且有部分日本旅宿業，也發現接到旅客「被床蝨咬」的投訴變得更多，這讓床蝨現在已變成日本旅宿業的頭號公敵，甚至成為一種營業負擔。報導也稱，如此一來，也不排除飯店旅館在驅蟲上的費用，未來可能轉嫁到住宿費用上。



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