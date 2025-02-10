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成大電動賽車起火！撲滅後鋰電池持續發熱　消防等2小時才收隊

記者林東良／台南報導

台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車，9日深夜10時56分許在運作中發生火燒車，雖迅速撲滅火勢，但鋰電池持續反應發熱，消防人員用隔水板將整部車連同鋰電池泡在水裡，並蓋上滅火毯隔離空氣，直到10日凌晨1時21分許，鋰電池反應結束冷卻，10日上午成大研發團隊學生進行初步勘查。

▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大學生指出，因9月份有一場電動賽車競賽，所以9日晚上將電動賽車開出來做進一步調整，但不知為何會起火燃燒，因起火時看不到冒火處，也不知是靜止時就起火，還是在駕駛時起火，初步研判應是鋰電池那部分起火，但需要再進一步調查，他們會開緊急會議，需了解起火原因才能決定下一步該如何進行。

▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局大橋特搜分隊小隊長蔡俊鴻指出，因鋰電池燃燒會產生高溫，這種高溫是化學反應，無法藉由外力良好地熄滅，所以現場用隔板設置成蓄水池，將鋰電池充分浸泡在水中，可以防止後續復燃，對於鋰電池本身失控的狀態，使用滅火器效益不大，但其他的火勢是有效的，民眾應該注重鋰電池自我安全保護，不要強行使用滅火器，但如果是針對鋰電池燃燒後引起的附近燃燒，滅火器仍有其效益。

▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，火勢於9日深夜11時10分許撲滅，惟該電動賽車所使用之鋰電池在火勢撲滅後，仍持續有發熱反應，消防人員設置臨時蓄水池泡著鋰電池，並蓋上滅火毯隔離空氣，並持續出泡沫及水線降溫防護戒備，直到10日凌晨1時21分許，鋰電池反應結束冷卻，消防人員拉起封鎖線，才結束這場電動賽車火警。

▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大師生在電動賽車起火時有用滅火器初期滅火，但無法成功滅火，待消防人員到場才成功滅火，但因鋰電池一旦起火燃燒會持續反應發熱，有復燃風險，所以消防人車不能在滅火後馬上收隊，以免復燃。電動賽車起火原因待消防局調查處理中。

▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市東區成功大學自強校區1部研發實驗電動賽車9日深夜發生火燒車，成大電動車研發團隊學生進行勘查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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