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獨／碎屍魔死亡筆記真相曝！裝多金黑狗兄搭訕　驚悚名單增至10人

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,嫌犯住家。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方今重返張嫌住家進行採證。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／台北報導

高雄驚傳連環殺人碎屍案，兇嫌張介宗(73歲)涉嫌在3個月內接連殺害黃姓大嫂(75歲)、張姓婦人(74歲)、以及72歲的林姓婦人，並將死者遺體剁碎、切成小塊，隨後打包棄屍丟入河中。由於第一時間傳出張嫌有「死亡筆記本」，記載死者姓名、聯絡方式等，警方進一步追查，發現張嫌愛在公園裝「多金黑狗兄」，以此結交年齡相仿的婦女，只要得知對方姓名、電話或綽號等就會隨手抄在紙上筆記，目前警方發現名單約有10人，正逐一確認身分聯繫調查中。

警方在搜查張介宗住處時，發現寫有3名死者姓名的筆記紙，懷疑恐是記錄死者名單的「死亡筆記」，但除了遇害的3名婦人外，警方掌握的第4名婦人經警方聯繫、確認身分後，證實安全無虞。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲張嫌給自己建立「多金黑狗兄」形象，吸引年齡相仿的婦人注意。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，警方進一步了解張介宗生活模式後發現，張平時在公園出沒，酷愛裝扮成「多金黑狗兄」，打造出手闊綽形象，吸引年齡相仿的婦人注意，而張嫌沒有使用3C產品習慣，也因此只要認識、或搭訕得知對方姓名、綽號和電話等資料後，就會隨手拿起家中的日曆紙、便條紙等抄下。

警方掌握，張嫌住家中起出的筆記上，抄寫的名字包括死者約有將近10人，而外傳「第4人」的婦人因張嫌當時有抄寫完整姓名和電話，因此警方才能迅速聯繫，並確認其安全無虞，而張嫌寫下的其他名字，因有多組都只是綽號或名字 或姓而已，因此必須逐一比對真實姓名和身分，警方目前正全面動員，清查其中是否有被通報失蹤或失聯但未通報，以進一步調查張嫌連續殺人的確切真相，並確認張嫌周邊所有交友情況，逐一查明是否安全無虞。

▼張嫌殺人後持刀將死者遺體剁碎，並打包丟入河中。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄碎屍魔，專案小組成員下水搜救。（圖／記者吳世龍攝，下同）

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