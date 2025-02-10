餐點沒送到面前！奧客「怒甩食物、豆漿洗手」　業者轟：年獸光顧

▲台東1間早午餐店爆服務糾紛。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台東一間早午餐店9日發生一起服務糾紛，業者並無將餐點直接遞給點餐顧客，而是放置在非點餐客人的座位桌邊，豈料顧客竟當起奧客不滿，甚至怒甩餐點還大聲理論，事後業者將事發過程的畫面上傳至社群平台，並寫到「被沒關好的年獸光顧」，結果引發大批網友熱議且評價兩極。

從監視器畫面顯示可見，事發時早午餐店共有2桌相連的6人消費，其中1名男顧客在等候餐點時，店員並未直接遞給他，反而是將餐點放置在非點餐客人的桌邊，客人隨即遞交給他，豈料男顧客疑因不滿上餐方式面露不滿，用餐過程中還不斷徒手抓取食物，再用力甩回桌面，甚至伸入裝有豆漿的杯中洗手。

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業者表示，該名男顧客還當場大聲質疑，怒稱「小姐妳這樣服務態度不好，妳服務業不能這樣做。」業者則回覆「我們是餐飲業不是服務業，不是你花錢就是大爺，態度是對等的」及「店內採自助服務，消費者需自行回收餐具」，結果男顧客不僅未消氣還情緒失控，甚至將餐桌搞亂洩憤，並怒嗆「我們不會幫妳收」、「去多讀一點書」。

畫面曝光後，結果掀起2派網友熱議，有網友為店家抱不平，痛批「胡亂發洩情緒的客人真的黑名單」、「用這種不文明的方式對待店家，真是丟臉」；也有部分網友質疑「為什麼不一開始就把餐點送到客人面前」、「未將餐點送到正確客人上，態度不是很好」，評價相當兩極。

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