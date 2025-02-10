張偉麗連三次衛冕格鬥「金腰帶」　網讚：中國女人就是牛

▲張偉麗慶祝勝利。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

終極格鬥冠軍賽（UFC）312當地時間9日在澳洲雪梨舉行。現任女子草量級冠軍、大陸名將張偉麗擊敗美國選手蘇亞雷斯（Tatiana Suarez），連續第三次衛冕UFC女子草量級金腰帶。大陸網友直呼「中國女人就是牛」、「這就叫六邊形戰士！」

張偉麗1990年9月30日出生於河北省邯鄲市，是大陸職業綜合格鬥運動員，也是亞洲首位UFC世界冠軍。本場賽前，張偉麗25勝3負，其中11次KO（擊倒），8次降服獲勝。在2022年11月重奪女子草量級冠軍頭銜後，張偉麗已經兩次衛冕。

▲張偉麗（右）和蘇亞雷斯對決。

與張偉麗對戰的是34歲美國綜合格鬥運動員蘇亞雷斯，蘇亞雷斯職業生涯11戰全勝，排名女子草量級第一，具備出色的摔跤和地面技術。但蘇亞雷斯長期飽受傷病困擾，曾經遠離賽場近4年，直到2023年才傷癒復出。

本場比賽，蘇亞雷斯是賽前更被看好的一方。開賽後蘇亞雷斯便上壓拉近距離嘗試抱摔，張偉麗則腳步輕快，通過前手試探。不到一分鐘，蘇亞雷斯摔倒張偉麗並取得側面壓制，但隨後被張偉麗掙脫。

除第一回合在地面上落於下風，張偉麗在隨後的四個回合中均壓制對手，並多次重拳命中，最終以49:46、49:46、49:45的一致判定成功衛冕。

▲張偉麗（右）和蘇亞雷斯對決。

目前張偉麗以六場冠軍賽勝利，與UFC波蘭女拳手耶德列奇柯（Joanna Jedrzejczyk）並列排名女子草量級歷史第一。

張偉麗賽後表示，不被看好沒關係，「我不在乎，我只會繼續往前看，並專注於自身，對生活保持敬畏之心，全力以赴」。

張偉麗衛冕女子草量級金腰帶之後，大陸網友一片稱讚，有人表示「咱們中國女人特別棒！」、「中國女人就是牛」、「中國女人的驕傲，雄起」、「女人中的女人！張偉麗牛！」、「中國女人力量的代表」。

還有人直呼「這就叫六邊形戰士！」（大陸網路用語，指使用六邊形雷達圖來描繪一個在各方面都十分突出的人）、「特別牛逼，特別精彩」、「邯鄲的驕傲」、「太牛了，值得熱搜一星期」。