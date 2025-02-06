富邦PO李珠珢6QA影片「最愛台灣三明治！」網狂問哪家：要吃不完了

▲台灣粉絲的熱情讓李珠珢印象很深刻。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

南韓「三振舞女神」李珠珢（이주은）加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，掀起熱論，富邦悍將官方IG昨（5）日貼出李珠珢的影片，進行了有趣的6題「快問快答」，被問到最懷念的台灣食物，李珠珢馬上大喊「三明治！」不少粉絲敲碗「是哪家？」還有人笑喊「接下來有吃不完的三明治了」。

富邦悍將昨日在IG發文，貼出李珠珢加盟後的首支影片，被問到對台灣的印象，她表示「我對於在機場發生的事情印象深刻，一出機場就有一大群粉絲，人超級多的！那場景我至今難以忘懷。」

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富邦悍將去年曾邀請起亞虎啦啦隊來台應援，李珠珢也是其中一員，被問到對那次應援活動最有印象的歌曲時，李珠珢說「是一首不知道名字的歌」，是在局間休息時，應援團長所唱的歌曲，自己也很想知道是哪首歌。對此，富邦推測可能是由TF111表演的《青春修煉手冊》。

▲大讚台灣三明治很好吃。（圖／翻攝自富邦悍將IG）



當被問到最懷念的台灣食物時，李珠珢毫不猶豫地回答「三明治，我超級懷念的，台灣的三明治真的很好吃！」她也感謝台灣球迷的支持，很驚訝自己能有這麼多粉絲支持。此外，李珠珢也提到，還沒到台灣前，對於鏡頭的互動不太熟悉，但來一趟台灣後，大家都拿著相機拍她，現在也變得比較會看鏡頭了。

影片至今已有38萬次瀏覽，許多人好奇「到底是哪一家三明治？」還有人笑喊「完了，接下來會有吃不完的三明治了」。其他網友則表示，「來台灣的第一個工作，就是先胖個五公斤」、「第一次聽她聲音，跟人對不上耶」、「三明治要收不完了」、「這段訪問我看了10次，好可愛」。