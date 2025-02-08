打撈碎屍卻未見人骨！高雄警曝3大原因：不排除流向外海

記者吳世龍、許宥孺、陳韻如／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名婦人後碎屍，並棄屍於前鎮河中。繼6日、7日連續兩日打撈到左腳掌、右手掌外，警方今(8日)第三度前往打撈，又再撈獲人皮組織以及約11塊大大小小的屍塊，但目前均未發現人骨。對此，高雄市刑大技正林孝治出面說明表示，因骨頭重量較重，再加上該處淤泥較多，骨頭不易上浮，另外也不排除可能有部分遺骸已流向外海，目前仍會積極打撈，盼能讓林婦的遺體盡量完整。





▲高雄分屍案，警方說明打撈進度。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市刑大技正林孝治今針對打撈進度說明，專案小組今上午進行第三次打撈，動員專案小組、港警、消防、潛水救難協會等近30名警力全力打撈，並於稍早撈獲約15公分的乾燥人皮組織，以及大大小小約11塊的屍塊等。

▲專案小組在第五船渠河床尋獲一張疑似乾燥人皮。（圖／記者吳世龍攝）

林孝治表示，由於今氣候不佳，且金鞏橋下滿是淤泥，水下濁度相當高，導致搜索困難，專案小組因此改變策略，以撒網打撈的方式進行搜索，目前初步判定打撈上岸的屍塊約為7x13公分及3x6公分不等大小，稍後將會送抵殯儀館供法醫相驗。

不過，目前撈獲屍塊部分均未見人骨，林孝治對此說明3大原因指出，按照常理，人體組織約莫3天左右便會上浮，因此今日撈獲均為肉塊等，而因人骨重量較重，外加淤泥繁多，導致骨頭不易上浮，且也不排除可能有部分遺骸已流向外海，但目前仍會積極打撈，盼能讓林婦的遺體盡量完整。