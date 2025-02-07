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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北書展狂掃97本書！　鄭麗君笑：辦公室瞬間高朋滿坐

▲▼鄭麗君在台北國際書展狂掃97本書，笑稱讓辦公室瞬間高朋滿坐。（圖／行政院提供）

▲鄭麗君在台北國際書展狂掃97本書，笑稱讓辦公室瞬間高朋滿坐。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

2025年台北國際書展2月4日到9日於台北世貿中心一館盛大展開，不少政治人物也是熱愛閱讀的同好中人，行政院副院長鄭麗君正是其中一員。她今（7日）在臉書分享，在擔任副院長後，逛書店時間相對變少，因此趁書展多買了一點，帶回97本好書；她還笑說，「與每本書相遇像是認識一位新朋友，讓辦公室瞬間高朋滿坐！」

「這是我的台北國際書展『冊櫥仔』！」行政院副院長鄭麗君今（7日）表示，今年書展主題是閱讀異世界，彷彿每本書都打開了一個「異世界」，等著大家去探索。她說，好多書都想翻一翻，一逛起來，欲罷不能，也聽著多位做書人說書、聊書，不知不覺在會場內逛了超過3小時。

鄭麗君提到，在擔任副院長後，逛書店時間相對變少，因此趁書展多買了一點，帶回將近100本的好書。而她也不忘宣傳，書展只剩2天了，請大家趕快去逛台北國際書展，體驗這種讓人不可自拔的閱讀魔力，「與每本書相遇像是認識一位新朋友，讓辦公室瞬間高朋滿坐！」

以下為鄭麗君購買之書單：

1. 《歌之國土：馬世芳的巴布‧狄倫六講》，馬世芳（新經典文化）
2. 《走在臺灣美術的最前面：雄獅美術李賢文的回憶》，李賢文（允晨文化）
3. 《熱戀：邊界往返的信》，吳俞萱、彤雅立（南方家園）
4. 《進烤箱的好日子》，李佳穎（自轉星球）
5. 《落九花》，郭松棻（印刻）
6. 《汝色 Colors of You》，羅倫佐．馬托蒂繪（大塊出版）
7. 《皮諾丘：木偶奇遇記》，卡洛．科洛迪著，羅倫佐．馬托蒂繪，郝明義譯（大塊出版）
8. 《言論自由》，艾蒂安．巴禮巴著，申昀晏譯，洪世謙審訂（南方家園）
9. 《你記得地圖上的一切都要變淡的》，陳育律（松鼠文化）
10. 《女兒》，零雨（印刻）
11. 《與山近的，離海亦不遠》，羅毓嘉（寶瓶文化）
12. 《長鏡頭》，曹仕翰（九歌）
13. 《狐狸讀書：董啟章隨筆集一》，董啟章（聯合文學）
14. 《刺蝟讀書：董啟章隨筆集二》，董啟章（聯合文學）
15. 《拉波德氏亂數》，童偉格（印刻）
16. 《千卷耕讀一卷評》，朱敬一（印刻）
17. 《如有神在：楊麗花與她的時代》，施如芳，遠流
18. 《天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名》，卓庭伍著，林文淇審訂（遠流）
19. 《他們的鐵道時代：七位鐵道職人的生命故事》，國家鐵道別物館籌備處策劃（前衛）
20. 《台灣飛行場百年發展史》，洪致文（前衛）
21. 《江賢二：以美淨化人心》，吳錦勳（天下文化）
22. 《楊牧書簡Ⅰ：致瘂弦》，楊牧（洪範）
23. 《楊牧書簡Ⅱ》，楊牧（洪範）
24. 《時代之書：《文訊》40本年選書評（1983-2022）》，鴻鴻主編（文訊）
25. 《江河旋律：王鼎鈞自選集》，王鼎鈞（爾雅）
26. 《斷棒》，陳尚季（新經典文化）
27. 《黃春明電影小說集》，黃春明（聯合文學）
28. 《台灣地方政治讀本》，嚴婉玲主編（左岸文化）
29. 《別著花的流淚的大象》，蔡素芬（九歌）
30. 《思·香港三部曲》（三冊套書），張燦輝（左岸文化）
31. 《短波時代：從冷戰到民主，從情報播送到和平之聲，讓世界聽見臺灣之音》，林欣誼、周馥儀（鏡萬象）
32. 《八月浮槎：西西選讀》，何福仁編（洪範）
33. 《濃霧特報》，楊莉敏（九歌）
34. 《帶著故鄉行走》，吳俞萱（九歌）
35. 《唯思念倖免》，洪書勤（松鼠文化）
36. 《日本人的台灣美味》，木下諄一（允晨文化）
37. 《陰影下的陽光》，陳以文（允晨文化）
38. 《一個人的人生未爆彈》，朱德庸（天下雜誌）
39. 《石榴海難》，曹疏影（聯合文學）
40. 《身體變奏曲》，潘國靈（聯合文學）
41. 《春光閘袂離：楊逵經典台文有聲讀本》，楊逵著，林東榮、賴瀅伊台譯（前衛）
42. 《當太陽墜毀在哈因沙山》，朱和之（印刻）
43. 《就愛這味：阿旻教你煮【宇宙頭一本臺語文食譜】》，曾偉旻著，LASA繪（前衛）
44. 《看圖學講台灣話》，出品：巧芋粿文化工作室，文編：許慧盈、陳育萱、陳燕卿，繪者：咚東 （前衛）
45. 《風景：昨日的，今日的》，雷驤（東美）
46. 《所在》，黃明峯（聯合文學）
47. 《吹上奇譚1：美美與小立》，吉本芭娜娜著，劉子倩譯（時報出版）
48. 《我的神鬼人生：在深夜的山谷裡，遇見一位博物學家》，李家維、廖宏霖（遠流）
49. 《蛹之生》，小野（遠流）
50. 《東海岸十六夜》，瀟湘神（大塊文化）
51. 《同行》，劉崇鳳（大塊文化）
52. 《北投．草山溫泉歷史「再發現」物語：從日治「天狗庵」到民國「中山樓」》，許陽明（圓神）
53. 《OKEN：詩的端倪》，吳識鴻漫畫，楊牧原著（目宿媒體）
54. 《聽海湧：啟航歸來》，公共電視（印刻）
55. 《島嶼時光機：臺灣文學故事》，錢真、班與唐、徐淑賢、蕭鈞毅、翁智琦、江昺崙著，蠢羊繪（國立臺灣文學館、聯經）
56. 《【亞洲人物史1】神話世界與古代帝國〔神話－6世紀〕》，古井龍介等著，鄭天恩譯（聯經）
57. 《【亞洲人物史2】世界宗教圈的誕生與群雄割據的東亞〔2－7世紀〕》，李成市等著，許郁文譯（聯經）
58. 《道拉吉里的風》，雪羊（寶瓶文化）
59. 《海之信仰·朝聖台灣離島》，陳逸宏攝影口述、沈維巖文字撰述（一葦文思）
60. 《造次》，沐羽（木馬文化）
61. 《臺灣史是什麼？》，吳密察（大家出版）
62. 《走進老地方的時光機：台灣巷弄祕境的前世今生》，地方賊（馬可孛羅）
63. 《展翅：從水戶到台南．來自日本的飛虎將軍杉浦茂峰》，菅野茂著，三木克彥譯，周俊宇審訂（前衛）
64. 《葡萄牙，好日子遠行》，dato（旅男與貓）
65. 《用鴨川把京都放口袋》，dato（旅男與貓）
66. 《小威的眼睛》，杜宛霖（信誼）
67. 《我的頭頂長了一朵香菇》，朱品璇（大塊文化）
68. 《來自清水的孩子》（套書），游珮芸、周見信（慢工文化）
69. 《案渡卷河》，周見信（慢工文化）
70. 《樹仔凡勢猶會記》，Ballboss （國立臺灣文學館）
71. 《一桿秤仔》（漫畫版），賴和原作，阮光民漫畫（前衛）
72. 《眾神之島2》，光風著，黃九子插畫（蓋亞）
73. 《Mararum：山間料理人》，南南日、好旅文創（蓋亞）
74. 《噢，我的天哪！》，瑪麗奧德．穆海著，高竹馨譯（時報出版）
75. 《芭蕉的芽2、3》，左萱（蓋亞）
76. 《說妖 卷三 有為涅槃》，臺北地方異聞工作室著，Nofi插畫（蓋亞）
77. 《青春18×2：重返最初的悸動》，吳宇實、星期一回收日、韋蘺若明、曾耀慶、楊基政、翻滾吧男孩電影有限公司（原動力）
78. 《集合！RENDEZVOUS：修補員的誕生》，Rendezvous Studio（澄波藝術文化）
79. 《潮浪群雄1~3套書：那些做電影的人》，小莊（大辣）
80. 《我在詐騙公司上班》，謝東霖（鏡文學）
81. 《吉花5號（1-2）》，顏惟萱（長鴻）
82. 《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》，藝術蝦（遠流）
83. 《莫泊桑短篇小說選集2》，莫泊桑著，呂佩謙譯（好讀出版）
84. 《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》，查理·麥克斯著，韓絜光譯（天下雜誌）
85. 《天堂》，阿卜杜勒拉扎克．古納著，何穎怡譯（潮浪文化）
86. 《蘇菲的世界知識漫畫》，喬斯坦．賈德著，林凱雄譯，漫畫作家：文生．澤布，漫畫繪者：尼柯比（木馬文化）
87. 《單純》，瑪麗奧德．穆海著，周桂音譯（時報出版）
88. 《味道的航線：從馬祖到台灣，福州飲食文化探秘》，黃開洋，（前衛）
89. 《在世界盡頭的書店》，露絲．蕭著，姚若潔譯（時報出版）
90. 《體貼的貓咪》，中島京子著，邱香凝譯（聯合文學）
91. 《下午茶征服世界》，海倫．薩貝里著，辛亞蓓譯（創意市集）
92. 《黃色臉孔》，匡靈秀著，楊詠翔譯（臉譜）
93. 《明日，明日，又明日》，嘉布莉．麗文著，方慈安譯（商周出版）
94. 《信任》，厄南．狄亞茲著，李珮華譯（麥田出版）
95. 《羔羊為何沉默？菁英民主與新自由主義對社會和生活基礎的摧毀》，萊納．毛斯費德著，趙崇任譯（南方家園）
96. 《熱蘭遮之淚：17世紀荷蘭牧師溫世繆在福爾摩沙的生命故事》，亞伯特．溫世繆、彼得．溫世繆著，王儷靜譯（前衛）
97. 《死亡的溫度》，約翰．哈威著，李靜宜譯（東美）

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