寒流來襲合歡山恐結冰　翠峰至大禹嶺路段「不排除」預警封路4天

▲氣象顯示受寒流影響，合歡山區2月7日至10日可能降雪結冰路段示意圖。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

最新氣象情資顯示，受寒流及輻射冷卻效應影響，3,000公尺以上高海拔路段，配合華南水氣通過，高山道路有局部結冰及固態降水機率，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，不排除於「2月7日至2月10日」視天氣狀況實施夜間預警性封閉道路管制 。

中區養護工程分局提醒用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整。

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依今年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段

公路局呼籲欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。