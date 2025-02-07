帶女同事回家「被撞見激戰一幕」　妻讓他繼續約砲！網看傻大罵

▲原PO與女同事變成固定砲友。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人夫表示，他與老婆交往到結婚至今已25年，但孩子出生後，受不了無性生活，導致他出軌女同事，甚至大膽帶她回家激戰，被老婆直擊一切，意外的是，兩人並無離婚的念頭，反而談妥「不影響家庭」就好，神展開的後續，讓網友紛紛看傻大罵「渣男總是有辦法合理化自己！」

一名40多歲男網友在Dcard透露，他與老婆交往10年，結婚至今15年，他會做家事、載小孩上下課，經濟條件也比老婆好，外人看來是個好丈夫。然而，老婆生完孩子後，「每次索愛總是被拒絕，我感覺很卑微」，那2年幾乎沒有親密關係。

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原PO坦言，某次偶然一次機會，他向女同事透露，夫妻倆房事不合，殊不知發展出「各取所需」的關係。

原PO表示，他與前女同事的關係建立在房事需求上，雙方平日不聯繫，僅在需要時約見。原本想這段關係能一直維持，卻逐漸變得大膽，甚至約在彼此家中，直到有一天，老婆提早回家，當場撞見兩人正在激戰。

正因為老婆沒有性需求，抓到原PO偷吃並沒有離婚的意願，雙方反而達成「找外食」的共識，「只要不影響家庭和諧，就彼此心裡有數就好。」

然而，女同事丈夫日前意外去世，恢復單身的她，向原PO坦言想找能滿足她性慾的新伴侶，因此兩人漸漸疏遠，並結束砲友的關係。

那段期間，原PO曾找過包養妹來解決需求，但比起約砲女同事，他總覺得少了一點感覺。意外的是，性冷感的老婆突然轉性，開始會主動求歡，「我當然很開心...但我似乎回不去了！」原PO直言，至今內心還是想著女同事，「似乎真的如大家說的，外遇只有0次跟無限多次。」

底下網友狂罵，「好自私的男人，肉體出軌就出軌，還把錯推給老婆」、「看完真的是又恐婚」、「我猜你老婆那幾年應該外面也有砲友，後來斷了才又回來找你」、「渣男總是有辦法合理化自己」、「你老婆真的很可憐」、「產後身體會有巨大的改變，你沒有想一起解決，反而直接出軌？不要怪在老婆因為生產後不跟你恩愛好嗎？都沒想過自己是不是也有問題嗎」、「結了婚就安分點搞什麼固砲，離一離吧」；也有網友質疑真實性，「好了啦...幻想仔」。