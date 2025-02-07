雲端發票案「查無不法」　Cheap連4問嗆爆：比手遊還黑心

▲財長莊翠雲主持雲端發票開獎活動。（圖／翻攝台北國稅局臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動去年發生多人重複中大獎的情況，財政部台北國稅局近日宣布調查結果，表示尚無涉及不法情事。對此，網紅Cheap發文連4問怒罵「有夠無恥查無不法」，質疑全案都未說明清楚關鍵點，「左手查右手，全都推給廠商」。

Cheap於6日在臉書粉專發文表示，雲端發票抽獎有4人避開小獎項，瘋狂中大獎，直到網友察覺有異才曝光，且財政部還沒查案就霸氣回「一切合法、律師全程見證」，雖然司法調查結果是「查無不法」，但他感嘆「作弊到路人皆知了，還在查無不法？」

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他說，財政部稱「積極參與者調高權重」，但其實就是抽獎有AB池；官方調高「積極參與者」的中獎率，讓他們進入大獎池，其他雜魚抽小獎池，「規則沒有寫、機率也沒公開，比手遊還黑心，作弊中的作弊」。

▲網紅Cheap。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）



Cheap連問財政部，請問是誰授權廠商「調權重」的？廠商有沒有告知財政部？為何不事先說有「權重」？廠商會吃飽太閒寫權重程式？

Cheap表示，財政部不敢公布原始碼、不敢公布偷調了多少，哪個廠商這麼智障，若甲方沒要求，乙方會去寫這樣的程式嗎？而且寫完程式也是需要驗收的，「整件事情上上下下，沒有一個公務員要負責任，左手查右手，全都推給廠商，至於你信不信，我反正信了」。

據悉，財政部台北國稅局5日發出新聞稿表示，承辦廠商抽獎程式的特殊設計邏輯，可能發生高權重者重複中大獎的結果，但調查後確定沒有涉及圖利特定人選的動、活動抽獎網頁、抽獎程式運作情形及中獎者資料庫，查無虛構竄改中獎名單情事。

台北國稅局表示，清查3次抽獎活動中大獎者與該局、承辦廠商及協力架設活動網站廠商案關經辦人員之親等、職業、手機申登、IP位址等脈絡關係，未發現中大獎者與抽獎程式設計者，有異常或密切關聯，尚查無涉及以特殊程式設計邏輯圖利特定人之動機。

台北國稅局表示，已於113年11月21日向承辦廠商提起民事訴訟，並於114年1月6日追加請求非財產上損害賠償新台幣2400萬元，以維護政府舉辦活動公信力。另外，針對台北國稅局督辦不周的缺失，行政團位仍將追究相關責任。