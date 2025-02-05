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馬斯克掌控美國金流系統　民眾怒吼：滾出財政部！

▲▼ 美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）所領導的「政府效率部」（DOGE）近日獲得美國財政部授權，能夠訪問聯邦政府支付系統，此舉引發民主黨政界人士與民眾的強烈反彈。財政部的支付系統負責發放社會安全生活補助金（Social Security）、聯邦醫療保險（Medicare）、公務員薪資及退稅等關鍵資金，影響數百萬美國民眾的生活。

數千名抗議者於4日傍晚聚集財政部外，高呼「馬斯克離開」、「趕出財政部」等口號，抗議DOGE介入財政部的支付機制。多名民主黨國會議員，包括參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與資深參議員華倫（Elizabeth Warren），當天現身財政部外發表演說，強調民主制度不應被繞過，並表態將推動立法，防止DOGE干預政府資金流動。

民主黨聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）批評，川普政府近來的行動有專制傾向，透過解僱聯邦監察官與聯邦調查局（FBI）負責監督行政部門的幹員，使政府機構監管體系逐步瓦解。他強調：「我們的回應是：絕不妥協。」

對於外界對DOGE訪問支付系統的疑慮，財政部於4日澄清，DOGE僅具「唯讀權限」，無法直接更動支付指令。但民主黨聯邦眾議員佛羅斯特（Maxwell Frost）警告，DOGE仍可能藉此存取納稅人個資，且在缺乏監督的情況下，可能影響社會安全補助等政府支出。

報導指出，財政部前助理部長萊布里克（David Lebryk）因拒絕向DOGE提供機密資料權限，已選擇提前退休。而川普政府新任命的財長班森特（Scott Bessent）則於上週核准馬斯克訪問支付系統的權限，引發民主黨強烈批評。

有工會團體已就此向法院提告，指控財政部「非法、持續且系統性地」向DOGE披露民眾個資，並強調政府不應隨意將民眾必須提供的個資交由私人機構管理。民主黨聯邦眾議員華特斯（Maxine Waters）則直指馬斯克無民意基礎，卻試圖操控政府資金，甚至可能動用納稅人的錢發展私人事業。

馬斯克當天則在社群媒體X發文回應，聲稱DOGE的訪問權限是為了遏止詐騙，並確保納稅人的錢不被濫用，「唯一的辦法是追蹤支付金流，並讓可疑交易暫停以進行檢查。」
 

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