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大陸 大陸焦點 特派現場

「跳進兵馬俑坑」　陸男目的曝光被諷：大哥人才啊

▲▼大陸男子跳入兵馬俑坑中。（圖／翻攝自微博）

▲大陸男子跳入兵馬俑坑中。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

一名大陸男子近日在西安秦始皇陵參觀兵馬俑時，突然越過圍欄，直接跳進俑坑，稱要「近距離觀賞」，最後難逃被警方帶走的命運。網友直呼「這名男子實在太逗了」、「大哥人才啊」，也有人罵「為博眼球賺流量無所不用其極」。過去就曾有外國男子跳坑「扮演兵馬俑」，因為太像，警方一度抓不到人。

西安公安臨潼分局證實，孫姓遊客在參觀秦始皇帝陵博物院時，翻越護欄進入一號坑夯土層，被工作人員現場控制，他並未觸摸和損害文物。因該男子擾亂公共場所秩序，已被予以治安處罰。

秦始皇兵馬俑博物館警務室工作人員則表示，該區域屬於文物保護區，不允許遊客進入，「可能當時人太多了，坑內都有保安值守，當時發現該遊客進入坑內就報警處理了」。工作人員表示，遊客進入兵馬俑坑屬於違法行為，場內欄杆和警示牌上都明確標註禁止翻越。

大陸網友紛紛表示「太奇葩了」、「這名男子實在太逗了」、「簡直讓人驚掉下巴」、「大哥人才啊」，但也有人批評「自己不但受罰，還把文物砸了」、「為博眼球賺流量無所不用其極」。

▲▼曾有德國男子跳坑扮秦兵馬俑。（圖／翻攝自光明網）

▲曾有德國男子跳坑扮兵馬俑。（圖／翻攝自光明網）

事實上，這並不是兵馬俑第一次發生「跳坑」事件。2006年，一個德國男子在參觀秦始皇兵馬俑時，趁人不注意，穿上自製「俑衣」，翻過欄杆，躍入俑坑，把自己混入兵馬俑中間，一動不動，竟然跟真的一樣，好久都沒有被發現。直到一個參觀的遊客發現這個兵馬俑眼睛會動，才報了警。

警方到場後，因為男子裝扮得實在太像，幾經周折才辨認出來。在反覆勸說中，德國男子既不躲閃，也不吭聲，像兵馬俑一樣沉默。最後不得不將他抬走。事後，他說原本想扮成秦俑，在俑坑外拍照留念，可見到真俑時，除了激動就是激動，沒控制住就跳進去了。

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