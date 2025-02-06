快訊／9縣市低溫特報！明天寒流殺到「越晚越冷」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（6日）下午4時34分針對9縣市發布低溫特報，因明（7日）寒流南下，下午起各地氣溫下降，8日至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；明傍晚起台中以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣等9縣市，預計影響時間將持續到8日凌晨零時。

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低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，寒流明日南下，下半天明顯降溫，預估影響到下周一清晨。周六將是這波寒流最強時刻，低溫下探8度，不過周日在輻射冷卻加持下，可能出現極端低溫，竹苗甚至有出現6度到7度低溫可能性。

另外，今日到明日清晨，中部以北3000公尺以上高山將有降雪機會；明日傍晚到周日，北部2000公尺以上高山，以及東北部1500公尺以上高山也有機會降雪。

資料來源：氣象署