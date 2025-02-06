澎湖跨海大橋驚傳落海！空車詭停橋上　39歲男失聯搜救中

記者陳洋、黃資真／澎湖報導

澎湖縣白沙鄉跨海大橋今(6日)上午驚傳有人落海！1輛灰色自小客車被發現在停放在大橋中段，車上無人，警方獲報調查後懷疑車主39歲鄭姓男子已落海，隨即通報相關單位展開搜救行動，目前仍在搜救中，詳細案情還有待釐清。

▲澎湖跨海大橋疑似有人墜橋落海。（圖／記者陳洋翻攝）



據了解，5日鄭男曾向友人透露心情不好，友人接獲訊息後，立即向文澳派出所報案，並由警方通報白沙分局協尋。今日上午警方發現其車輛停放在橋上，研判可能已落海，隨即請求消防局協助搜救。

消防局接獲通報後，消防局迅速動員第二大隊及白沙分隊派遣3車1艇7人前往救援，由大隊長陳永春負責指揮，並隨即通報第十三巡防區等單位動員搜救。

為強化搜救效率，白沙分隊出動無人機抵達現場進行空拍搜尋，救生艇在橋內海域展開水面搜索。下午1時17分，無人機義消分隊由分隊長陳俊廷、呂孟宇及郭偉民等3人攜帶無人機加入空拍行列。1時28分空勤總隊也派遣空偵機支援搜索，海巡單位則動員2艇15人在周邊海域展開搜救行動。

截至目前，搜救行動仍在進行中，相關單位正全力搜尋失蹤男子，盼能盡快尋獲。消防局也呼籲，如有目擊相關情況的民眾，請儘速提供線索，以助搜救行動順利進行。

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