年薪200萬工程師「雨傘頭黏針孔」　街頭偷拍女高職生裙底被逮

▲李姓工程師在永和區偷拍女高職生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名女高職生步行等紅燈時，遭一名在內湖科技園區擔任工程師的男子，用雨傘黏著針孔攝影鏡頭偷拍裙底，遭旁邊婦人發現並對他怒斥，男子驚嚇逃離，警方循線逮人，起獲偷拍女子影片30多部，經移送新北地檢署偵辦，農曆年前依無故竊錄他人性影像罪嫌將工程師起訴。

據悉，40歲李男在台北市內湖科技園區擔任配線工程師，年收入逾200萬元，卻有特殊性癖好，多次將密錄器黏在雨傘頭，或是持手機靠近女子，偷拍裙底風光，地點多在捷運站、餐廳、樓梯等處。

▼李姓工程師在永和區偷拍女高職生，警方將他逮捕移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2024年6月6日晚間，李男下班返家，在永和永利路停等紅綠燈時，見到一名清秀的女高職生步行在路旁等紅綠燈，李男起色心，立即拿出黏有針孔攝影鏡頭改裝的雨傘尾隨偷拍，正好被路過婦人發現，對他大聲喝斥，李男嚇到趕緊快步逃離。

永和警方獲報，同月12日晚間，循線將李男逮捕，在他iPhone14手機內發現多部偷拍裙底影片、圖片，而報案女子遭偷拍影片則已被刪除；另於李男家中扣押黑色小型密錄器、隨身碟、電腦及SONY行動電話等證物。訊後依兒童及少年性剝削防制條例及刑法妨害性隱私罪，移送新北地檢署偵辦，檢方調查後，農曆年前依偷拍性影像罪嫌將工程師起訴。