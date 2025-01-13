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太空人拍下「野火點亮洛杉磯」俯瞰視角！　衛星照曝超厚濃煙

▲▼ 洛杉磯野火衛星照。（圖／NASA Earth Observatory）

▲ 哨兵2號拍下帕利塞德大火剛燃起時的衛星影像。（圖／NASA Earth Observatory）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯山區7日起接連爆發6起破壞性野火，尚有3起未完全控制，至今造成24人死亡。美國國家航空暨太空總署（NASA）公布的衛星影像顯示，從太空清楚可見火場冒出的濃濃煙霧，太空人也從國際太空站拍下驚人畫面。

NASA公布歐洲太空總署（ESA）哨兵2號（Sentinel-2）衛星於7日上午10時45分拍攝的畫面，當時沿海的「帕利塞德大火」（Palisades Fire ）剛爆發不久，可見洛杉磯上空出現一長條厚厚的白色煙霧，滾滾向海岸蔓延。

▲▼ 洛杉磯野火衛星照。（圖／NASA Earth Observatory）

▲ 阿卡衛星MODIS影像。（圖／NASA Earth Observatory）

接著在當天下午，NASA阿卡衛星（Aqua）上的觀測儀器MODIS（中解析度成像頻譜輻射儀）拍下的影像顯示，帕利塞德大火冒出的濃煙持續竄向太平洋，已遠遠超出海岸線。

此外，NASA太空人佩蒂特（Don Pettit）10日PO出從國際太空站俯瞰地球的視角，從舊金山北部向南眺望洛杉磯與聖地牙哥，明顯可見山區被紅色火焰點亮。

帕利塞德野火至今吞噬2萬3713英畝土地，僅控制13%，消防員正盡力阻止火勢向內陸蔓延；伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬4117英畝，27%獲得控制；赫斯特野火（Hurst Fire）則燒毀799英畝，約控制89%。火災相關死亡人數增至24人，尚有10萬5000名居民被要求撤離。

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