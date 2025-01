太空人拍下「野火點亮洛杉磯」俯瞰視角！　衛星照曝超厚濃煙

▲ 哨兵2號拍下帕利塞德大火剛燃起時的衛星影像。(圖/NASA Earth Observatory)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州洛杉磯山區7日起接連爆發6起破壞性野火,尚有3起未完全控制,至今造成24人死亡。美國國家航空暨太空總署(NASA)公布的衛星影像顯示,從太空清楚可見火場冒出的濃濃煙霧,太空人也從國際太空站拍下驚人畫面。

NASA公布歐洲太空總署(ESA)哨兵2號(Sentinel-2)衛星於7日上午10時45分拍攝的畫面,當時沿海的「帕利塞德大火」(Palisades Fire )剛爆發不久,可見洛杉磯上空出現一長條厚厚的白色煙霧,滾滾向海岸蔓延。

▲ 阿卡衛星MODIS影像。(圖/NASA Earth Observatory)

接著在當天下午,NASA阿卡衛星(Aqua)上的觀測儀器MODIS(中解析度成像頻譜輻射儀)拍下的影像顯示,帕利塞德大火冒出的濃煙持續竄向太平洋,已遠遠超出海岸線。

此外,NASA太空人佩蒂特(Don Pettit)10日PO出從國際太空站俯瞰地球的視角,從舊金山北部向南眺望洛杉磯與聖地牙哥,明顯可見山區被紅色火焰點亮。

Los Angles fires from @Space_Station. Our hearts go out to everyone affected by this.



View is from north of San Francisco looking southward towards LA and San Diego. pic.twitter.com/cDt973Qvhu