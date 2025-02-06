　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父「無影腳連續猛踹」　超狠畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮北勢溪親水廊道童趣公園昨（5日）發生父親當眾家暴幼女案！一名新竹縣男子，近日剛從竹科失業，帶著2名女兒到苗栗散心，結果10歲小女兒身體不適在車上嘔吐，男子情緒失控連踹女兒數腳，附近民眾看不下去錄下施暴影片並PO網。

▲一名剛失業的竹科男，不滿小女兒在車上嘔吐，情緒失控狠踹女兒數次。（圖／記者楊永盛翻攝）

針對此案，苗栗縣政府社會處長張國棟今早表示，竹苗警方以車追人，今天凌晨3點找到當事人父女，登門確認女童無礙，但父親涉嫌觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》，將面臨6萬~60萬罰鍰或接受親職教育。

有網友昨晚在threads上貼出2段影片，註記昨下午在後龍鎮高鐵站客家圓樓旁的親水廊道童趣公園，目擊一名父親帶著2位女兒，原因不明先朝坐左後座的女兒踹了數腳，後來打開白色轎車的後尾門，情緒再度失控，朝著同一個女兒又踹了好幾腳，女兒被迫倒退、踉蹌倒地。

▲一名剛失業的竹科男，不滿小女兒在車上嘔吐，情緒失控狠踹女兒數次。（圖／記者楊永盛翻攝）

轄區竹南警分局表示，昨深夜約11時接獲後龍鎮北勢溪親水廊道童趣公園，發生1名男子對小孩施暴，獲報後立擴大追查車輛及相關人員，因案發位置地處偏遠，擴大調閱相關監視器鎖定特定車輛後，今天凌晨3時許，偕同新竹縣竹北市派出所查訪到該車主，並確認孩童安全。

據指出，施暴的男子自稱原本在竹科工作，近期失業心情不好，昨駕車帶著2位女兒到苗栗出遊，到後龍時因10歲小女兒嘔吐在車上，他一時情緒失控，才動手毆打孩童。

社會處長張國棟說，初步觀看影片父親確有毆打等不當行為，目前需請新竹縣社會處社工調查報告移轉苗栗後，若父親施暴行為屬實，依法可裁處6萬~60萬罰鍰或接受40~50小時的親職教育，並呼籲家長應做好情緒管控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
精舍殺人恐怖手法曝！　她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡
營養午餐司機毒駕！公園嗨吸海洛因　騎士遭撞拖行慘死
快訊／遠東紡織廠爆炸飄惡臭！縣府點名「3市區4里」：減少外出
剛果監獄暴動！　160女囚遭性侵後「活活燒死」
遠東紡織廠2死14傷！楊文科「非常嚴重」　初判起因曝
82萬股民嗨翻！　00940填息達陣
799元起！虎航全航線優惠開搶　只限今天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「暗黑夏芊芊」爆紅！6hrs狂接5組客人　老司機暴動馬夫操翻

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡　檢提訊王薀說清楚

凌晨躲捷運廁所抽菸　台中男辯「半夜又沒人」下場慘

迴轉到一半「行人綠燈開始走」　駕駛挨罰6千元

遠東氣爆2死14傷！羅美文曝「道生油常洩漏」：人力精簡得太過分

營養午餐司機毒駕害命！公園嗨吸海洛因上路　騎士遭撞拖行慘死

快訊／遠東紡織廠爆炸飄惡臭！縣府點名「3市區4里」：減少外出

桃園小客車巷口衝出！撞「等公車民眾」釀6傷　女駕駛吐：操作不當

春節強力維安！金門警15天內動員1700人力　查獲破百案件

道生油外洩釀2死14傷…遠東紡織廠5年前就發生過！漏5小時後引爆

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

高雄「暗黑夏芊芊」爆紅！6hrs狂接5組客人　老司機暴動馬夫操翻

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡　檢提訊王薀說清楚

凌晨躲捷運廁所抽菸　台中男辯「半夜又沒人」下場慘

迴轉到一半「行人綠燈開始走」　駕駛挨罰6千元

遠東氣爆2死14傷！羅美文曝「道生油常洩漏」：人力精簡得太過分

營養午餐司機毒駕害命！公園嗨吸海洛因上路　騎士遭撞拖行慘死

快訊／遠東紡織廠爆炸飄惡臭！縣府點名「3市區4里」：減少外出

桃園小客車巷口衝出！撞「等公車民眾」釀6傷　女駕駛吐：操作不當

春節強力維安！金門警15天內動員1700人力　查獲破百案件

道生油外洩釀2死14傷…遠東紡織廠5年前就發生過！漏5小時後引爆

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

川普關稅大刀一揮　金融市場聞聲起舞

COLD STONE「藍莓冰淇淋」睽違5年回歸！拌了酥脆餅乾、新鮮藍莓

高雄「暗黑夏芊芊」爆紅！6hrs狂接5組客人　老司機暴動馬夫操翻

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡　檢提訊王薀說清楚

台南3月賞花攻略！看蘭展、免費玫瑰花園　全球最美花道賞木棉花

興農球場處分案通過　外界估興農楊家落袋現金逾百億

認了未申報美國房產！　李彥秀致歉：願面對行政裁罰

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

社會熱門新聞

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

即／彰化救護車、轎車對撞！失控衝進鞋店

竹聯幫前幫主黃少岑過世　劉振南繼任幫主

遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死均台籍

快訊／遠東紡織廠氣爆2死14傷！名單曝光

女大生狂戀超帥教師！騷擾6年下場慘

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

安泰醫院惡火釀9死！蘇清泉列被告500萬交保

警上門查槍　離開時竟留下警槍加子彈

遠東紡織廠氣爆2死！楊文科：道生油洩漏釀禍

遠東化纖6年5次大火！竹縣市居民淪「人體清淨機」

遠東化纖鍋爐爆炸　居民嚇壞以為地震

正妹警「薄紗露乳溝」性感拜年　火辣影片秒下架

更多熱門

相關新聞

大陸餐館供失業者免費餐點　陸媒呼籲官方提供資金補助

大陸餐館供失業者免費餐點　陸媒呼籲官方提供資金補助

近期中國一些店家開始為外送員、失業者提供免費餐點，他們透過愛心貼紙、暗號點餐等方式，避免讓享用免費餐點的客人處境尷尬。有陸媒呼籲，中國地方政府可以透過考核機制，為愛心店家提供資金延續送暖。

許聖梅爆料「電視台年前裁員」　悲曝辛酸內幕

許聖梅爆料「電視台年前裁員」　悲曝辛酸內幕

她失業2個月崩潰　超怕回家過年

她失業2個月崩潰　超怕回家過年

南非教師來台失業淪街友　逾期居留達1912天

南非教師來台失業淪街友　逾期居留達1912天

陸出現「付費上班」　失業族付130元假裝工作

陸出現「付費上班」　失業族付130元假裝工作

關鍵字：

竹科男失業踹女兒後龍童趣公園

讀者迴響

熱門新聞

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

汪小菲來了！　急奔大S家

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

大S指定葬禮「播這首歌」！

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

射精防生病！男「固定清槍4好處」　醫讚：打完一覺好眠

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面