10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父「無影腳連續猛踹」　超狠畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮北勢溪親水廊道童趣公園昨（5日）發生父親當眾家暴幼女案！一名新竹縣男子，近日剛從竹科失業，帶著2名女兒到苗栗散心，結果10歲小女兒身體不適在車上嘔吐，男子情緒失控連踹女兒數腳，附近民眾看不下去錄下施暴影片並PO網。

針對此案，苗栗縣政府社會處長張國棟今早表示，竹苗警方以車追人，今天凌晨3點找到當事人父女，登門確認女童無礙，但父親涉嫌觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》，將面臨6萬~60萬罰鍰或接受親職教育。

有網友昨晚在threads上貼出2段影片，註記昨下午在後龍鎮高鐵站客家圓樓旁的親水廊道童趣公園，目擊一名父親帶著2位女兒，原因不明先朝坐左後座的女兒踹了數腳，後來打開白色轎車的後尾門，情緒再度失控，朝著同一個女兒又踹了好幾腳，女兒被迫倒退、踉蹌倒地。

轄區竹南警分局表示，昨深夜約11時接獲後龍鎮北勢溪親水廊道童趣公園，發生1名男子對小孩施暴，獲報後立擴大追查車輛及相關人員，因案發位置地處偏遠，擴大調閱相關監視器鎖定特定車輛後，今天凌晨3時許，偕同新竹縣竹北市派出所查訪到該車主，並確認孩童安全。

據指出，施暴的男子自稱原本在竹科工作，近期失業心情不好，昨駕車帶著2位女兒到苗栗出遊，到後龍時因10歲小女兒嘔吐在車上，他一時情緒失控，才動手毆打孩童。

社會處長張國棟說，初步觀看影片父親確有毆打等不當行為，目前需請新竹縣社會處社工調查報告移轉苗栗後，若父親施暴行為屬實，依法可裁處6萬~60萬罰鍰或接受40~50小時的親職教育，並呼籲家長應做好情緒管控。