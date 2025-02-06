竹縣遠東化纖廠鍋爐爆炸　居民半夜被震醒「以為是地震」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今日（6日）凌晨2點53分驚傳鍋爐爆炸，造成2人死亡、14人輕重傷。當地居民表示，半夜將近3點的時候突然聽到「碰」的一聲，還震了一下，以為是地震，沒想到是工廠出事。由於遠東化纖去年11月曾發生火警，如今又發生鍋爐爆炸事件，詳細的事發原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

▲廠房天花板被炸毀，一度有工人被倒塌的鋼架壓住。（圖／記者楊永盛翻攝，下同。）

新竹縣消防局6日凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀棉六場北廠發生鍋爐爆炸，隨即派遣35車73人前往搶救，現場火勢已在清晨5點15分獲得控制。這場火警一共造成2人死亡、5人重傷、4人中傷、5人輕傷，共計16人。

有當地居民在臉書PO文表示，大概在將近凌晨3點左右，有聽到住家窗戶發出「碰」的一聲，接著震了一下，還以為是地震，但沒過多久就聽到消防車和救護車的聲音，這才知道發生事故。

此外，遠東化纖去年11月2日曾發生火警，鐵皮倉庫全面燃燒，濃煙隨風飄向竹北，不少當地居民反映聞到惡臭味。如今遠東化纖又發生鍋爐爆炸事件，詳細的事故原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

▼當地居民半夜聽到一聲巨響，沒想到是工廠鍋爐爆炸。