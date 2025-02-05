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社會 社會焦點 保障人權

賓士男不爽白車右轉不排隊　橫切擋車嗆：不用排隊嗎？罰款+扣牌

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子開車載友人右轉在內側道等行人穿越時，中間車道的黑色賓士男駕駛不滿他不排隊，趁男子停等紅燈時，從外側車道橫切到男子車前，降窗表達不滿，事後男子檢具行車記錄器檢舉，警方依道交法第43條第1項第4款，開罰最高36000元，並吊扣汽車牌照6個月。

▲▼黑色賓士駕駛橫切擋在白車車前 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲黑色賓士駕駛橫切擋在白車車前 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據悉，上個月29日下午5時許，白車男駕駛載著女性友人行駛在板橋區中山路二段，在右轉三民路二段的內側車道等行人穿越時，右方中間車道的黑色賓士男駕駛不滿他切到內側車道，先是急促按喇叭，再趁白車往前停等紅燈時，自中間車道往外側再橫切到白車車前擋住去路。

▼監視器顯示白車合法右轉到內側車道，並未影響黑色賓士車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器顯示白車合法右轉到內側車道，並未影響黑色賓士車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

賓士駕駛怒氣沖沖降下車窗，「不用排隊嗎？後面排隊的都是白癡，就你們最聰明」，女乘客回他「我們從另外一道，有擋到？」，白車駕駛則冷靜地要黑車駕駛「你報警啦」，最後待綠燈後雙方自行離去。

事後白車男駕駛檢具事件行車紀錄器影像，上傳至警察局交通違規檢舉系統。警方檢視相關影片認定黑色賓士車駕駛違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，依法掣單告發，處6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

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