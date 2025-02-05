日本公務員慘遭全裸分屍！「斬首肢解」棄置深山　頭顱藏在保冷袋

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本警方今年1月底在大阪府深山某空屋，發現一具慘遭分屍的赤裸男性遺體，該具遺體的頭顱、四肢慘遭切除分離，經過司法解剖後研判死者是40至50多歲的男性，身高只有135至145公分。警方經過追查後，終於逮到殺人兇手，為一名年僅28歲的無業男子，兩人甚至住同棟公寓。男子也透露死者頭顱的所在之處。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，日本警方今（5）日正式公開死者身分，為一名在國土交通省航空保安大學擔任會計課長的52歲男子神岡孝充，警方1月25日搜尋失蹤者下落時，才終於在大阪府東大阪市山手町某山區的空屋，發現全身赤裸、慘遭截肢和切斷頭顱的男性遺體。

東大阪市 山中で発見

男性の切断遺体は全裸状態

今月25日東大阪市山手町の山中で行方不明者の捜索にあたっていた警察官が頭や手足が切断された男性の遺体を発見しました 警察は死体損壊事件として捜査を始めています その後の警察への取材で 遺体は最初の発見現場か

2025.1.30 11:49

ANNニュース pic.twitter.com/2hCKYfvj1S — 御座候太郎 (@gozasorotaro) January 30, 2025

警方調閱附近監視器後，發現一名28歲的男性嫌犯托著行李箱搭乘電車運屍棄置，該名男子去年12月28日晚間將行李箱拖行至山區。經過追蹤後，警方研判棄屍者為28歲的待業男子大木滉斗，是神岡孝充同棟公寓大樓的鄰居。

警方指出，此次事件慘死的52歲男子神岡孝充平常一個人住在大阪府大阪市中央區的公寓大樓，至於他的妻子則在海外定居。神岡孝充去年12月26日完成最後一天上班，至於隔天（12月27日）則是選擇居家遠距上班，28日開始進入冬季休假，而神岡則是預計休假期間出國探視妻子。

去年12月29日，神岡孝充的妻子向警方報案，「突然之間無法與丈夫取得聯繫」，於是警方開始尋找神岡的下落。今年1月1日，神岡的親屬要求警方展開搜索。警方發現，神岡人並不在住處，且住處發現準備帶出國的行李，不過並未發現爭吵的痕跡。

警方針對神岡孝充所入住的公寓大樓展開搜索。1月20日，同棟住戶大木滉斗（兇嫌）的家屬向警方報案，表示無法聯繫大木。警方調閱監視器後，發現大木滉斗搭乘電車前往東大阪市深山棄屍。1月25日，警方在東大阪市山手町某深山空屋發現神岡孝充的遺體。

2月2日，警方在和歌山縣白濱町發現大木滉斗，並於隔天以殺人棄屍罪嫌正式逮捕。大木滉斗向警方供稱，死者的頭顱被放置在大阪市中央區某公寓大樓內。警方前往該處後，果然發現放置在保冷袋的死者頭顱。送往司法解剖後，初步釐清男子的死因為窒息死亡。

對於神岡孝充遭到如此殘忍的手法殺死，國土交通省的職員們皆感到不可置信，認為死者平常待人和善、做事認真，且懂得與他人溝通，能夠為下屬設身處地著想，平常並沒有和其他人結怨。

其他從童年時期就熟識的親友則回憶，神岡孝充從小就喜歡玩相撲和日本將棋，且還打過少年棒球，無論是誰都能打好關係，是外向活潑且擅長社交的人，30多歲時總是相聚居酒屋或是卡啦OK。