　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本公務員慘遭全裸分屍！「斬首肢解」棄置深山　頭顱藏在保冷袋

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本警方今年1月底在大阪府深山某空屋，發現一具慘遭分屍的赤裸男性遺體，該具遺體的頭顱、四肢慘遭切除分離，經過司法解剖後研判死者是40至50多歲的男性，身高只有135至145公分。警方經過追查後，終於逮到殺人兇手，為一名年僅28歲的無業男子，兩人甚至住同棟公寓。男子也透露死者頭顱的所在之處。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，日本警方今（5）日正式公開死者身分，為一名在國土交通省航空保安大學擔任會計課長的52歲男子神岡孝充，警方1月25日搜尋失蹤者下落時，才終於在大阪府東大阪市山手町某山區的空屋，發現全身赤裸、慘遭截肢和切斷頭顱的男性遺體。

警方調閱附近監視器後，發現一名28歲的男性嫌犯托著行李箱搭乘電車運屍棄置，該名男子去年12月28日晚間將行李箱拖行至山區。經過追蹤後，警方研判棄屍者為28歲的待業男子大木滉斗，是神岡孝充同棟公寓大樓的鄰居。

警方指出，此次事件慘死的52歲男子神岡孝充平常一個人住在大阪府大阪市中央區的公寓大樓，至於他的妻子則在海外定居。神岡孝充去年12月26日完成最後一天上班，至於隔天（12月27日）則是選擇居家遠距上班，28日開始進入冬季休假，而神岡則是預計休假期間出國探視妻子。

去年12月29日，神岡孝充的妻子向警方報案，「突然之間無法與丈夫取得聯繫」，於是警方開始尋找神岡的下落。今年1月1日，神岡的親屬要求警方展開搜索。警方發現，神岡人並不在住處，且住處發現準備帶出國的行李，不過並未發現爭吵的痕跡。

警方針對神岡孝充所入住的公寓大樓展開搜索。1月20日，同棟住戶大木滉斗（兇嫌）的家屬向警方報案，表示無法聯繫大木。警方調閱監視器後，發現大木滉斗搭乘電車前往東大阪市深山棄屍。1月25日，警方在東大阪市山手町某深山空屋發現神岡孝充的遺體。

2月2日，警方在和歌山縣白濱町發現大木滉斗，並於隔天以殺人棄屍罪嫌正式逮捕。大木滉斗向警方供稱，死者的頭顱被放置在大阪市中央區某公寓大樓內。警方前往該處後，果然發現放置在保冷袋的死者頭顱。送往司法解剖後，初步釐清男子的死因為窒息死亡。

對於神岡孝充遭到如此殘忍的手法殺死，國土交通省的職員們皆感到不可置信，認為死者平常待人和善、做事認真，且懂得與他人溝通，能夠為下屬設身處地著想，平常並沒有和其他人結怨。

其他從童年時期就熟識的親友則回憶，神岡孝充從小就喜歡玩相撲和日本將棋，且還打過少年棒球，無論是誰都能打好關係，是外向活潑且擅長社交的人，30多歲時總是相聚居酒屋或是卡啦OK。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S寫信給女兒　網翻出看哭
日本公務員慘遭全裸分屍！「斬首肢解」頭顱藏在保冷袋
李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！
下波寒流來襲時間曝　連凍4天
一圖看台鐵調漲新票價　台北到板橋22元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫迪訪美前震撼彈！美軍機強制遣返逾百印度移民

醫不讓她剖腹產！狂推腹部「屎從陰道炸漏」　恐怖原因曝：整個裂了

日本公務員慘遭全裸分屍！「斬首肢解」棄置深山　頭顱藏在保冷袋

裏垢女子出沒！在日本星巴克吃香蕉太猥褻　正妹恐遭鉅額求償

中國前外交官在日被捕！詐領80萬新冠救濟金　開8餐廳逼員工偽造紀錄

Google人工智慧政策轉彎！　撤銷AI不用於武器或監控承諾

日本北陸降「災害級大雪」！86航班取消　超市現食品搶購潮

人生跑馬燈是真的！瀕死腦電波首曝光　「臨終前後900秒」記憶很活躍

出國注意！防行動電源起火　釜山航空祭新規「禁放頭頂行李架」

南非逼迫台灣遷處　法議員挺台批「順從北京」：無法接受

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

莫迪訪美前震撼彈！美軍機強制遣返逾百印度移民

醫不讓她剖腹產！狂推腹部「屎從陰道炸漏」　恐怖原因曝：整個裂了

日本公務員慘遭全裸分屍！「斬首肢解」棄置深山　頭顱藏在保冷袋

裏垢女子出沒！在日本星巴克吃香蕉太猥褻　正妹恐遭鉅額求償

中國前外交官在日被捕！詐領80萬新冠救濟金　開8餐廳逼員工偽造紀錄

Google人工智慧政策轉彎！　撤銷AI不用於武器或監控承諾

日本北陸降「災害級大雪」！86航班取消　超市現食品搶購潮

人生跑馬燈是真的！瀕死腦電波首曝光　「臨終前後900秒」記憶很活躍

出國注意！防行動電源起火　釜山航空祭新規「禁放頭頂行李架」

南非逼迫台灣遷處　法議員挺台批「順從北京」：無法接受

大S昔寫信感性告白女兒！　「願用生命保護妳」網看哭

CASETiFY的安迪沃荷系列一點都不普　香蕉手機殼還能剝皮

大罷免浪潮　真能改變「朝小野大」結構？

李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！醫要求立即裝支架

滙豐銀行宣佈加入「鷹眼識詐聯盟」　為首家加入聯盟之外商銀行

中華隊大巨蛋交手樂天巨人門票開賣！平日兩戰售近3萬張

莫迪訪美前震撼彈！美軍機強制遣返逾百印度移民

高雄橋頭社宅再增200戶！　招標至2／17

醫不讓她剖腹產！狂推腹部「屎從陰道炸漏」　恐怖原因曝：整個裂了

想搬回家！女屋主驚見房子被占用報警　反被警察抓走

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

國際熱門新聞

川普下令「若遭暗殺身亡」將殲滅伊朗

和男友吵架！男友爸「安慰到床上」天天激戰

即／川普：美國將「接管加薩走廊」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

川普簽行政命令　退出聯合國人權理事會

台男「手機伸裙底」偷拍　遭日警逮捕

瑞典爆校園槍擊至少5人中彈！恐怖畫面曝

美媒：川普起草行政命令擬「解散教育部」

飛日本玩3周　24歲女返國後「腿劇痛」死亡

GG套戒指卡住　鐵剪「喀擦」險壞掉

納坦雅胡見川普　討論以哈2階段停火談判

AV女優千人斬影片被下架　理由曝光

人生何時感到最幸福快樂？　英新研究「45歲左右」原因曝光

更多熱門

相關新聞

選對「枕頭套」就能讓感情少走冤枉路？

選對「枕頭套」就能讓感情少走冤枉路？

能夠善用自身優勢的人，愛情之路肯定會相當順遂。然而，很多時候我們並不知道自己的強項在哪裡，究竟你身上最吸引人的特質是什麼呢？選擇你最喜歡的枕頭套設計就能窺知一二！

詐領80萬新冠救濟金！中國前外交官在日被捕

詐領80萬新冠救濟金！中國前外交官在日被捕

日本大雪取消86航班　超市現食品搶購潮

日本大雪取消86航班　超市現食品搶購潮

日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

史上最貴！信義商辦每月2084萬出租　傳租客是它

史上最貴！信義商辦每月2084萬出租　傳租客是它

關鍵字：

日韓要聞日本東大阪市國土交通省分屍頭顱神岡孝充

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

快訊／大S回家了！

汪小菲挨轟認錯了！

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

快訊／大S骨灰放家中　小S：不辦告別式

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

與大S最親！小S大女兒Elly傳從美急返台

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面