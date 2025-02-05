人腦內發現塑膠微粒！含量約等於「1支塑膠湯匙」　失智症多5倍

▲人類大腦平均含有約7克塑膠微粒，相當於一支塑膠湯匙的重量。（圖／達志示意圖）



記者張方瑀／綜合報導

最新研究顯示，塑膠微粒（microplastics）已經能夠穿過血腦屏障（blood-brain barrier）進入人類大腦，且每個大腦平均含有約7克塑膠微粒，相當於一支塑膠湯匙的重量。此外，失智症患者大腦內塑膠微粒含量比一般大腦高出3至5倍。

根據《華盛頓郵報》報導，這篇5日發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究分析了52顆人類大腦樣本，其中28份來自2016年的解剖樣本，24份來自2024年。結果顯示，2024年的樣本中塑膠微粒含量明顯較高，從2016年到2024年，含量增加了約50%

研究估算，每個受測大腦平均含有約7克塑膠微粒，相當於一支塑膠湯匙的重量。但研究人員也提醒，這個數據可能略有誤差，因為某些其他顆粒可能會與塑膠微粒混淆。

▲塑膠微粒指的是直徑小於5毫米的塑膠顆粒，可能來自製造過程，或是從塑膠製品中脫落。（圖／路透社）



研究作者、美國新墨西哥州立大學教授康鵬（Matthew Campen）表示，「目前全球塑膠產量每10到15年就翻倍，這意味著我們暴露在塑膠環境中的程度也大幅提升。因此，當我們發現8年間大腦內的塑膠含量增加50%，這其實與環境變化的趨勢是一致的。

此外，研究團隊進一步分析了12名確診失智症病患遺體，發現這些患者的大腦內塑膠微粒含量比一般大腦高出3至5倍。

不過，研究人員也強調，目前尚無法直接將塑膠微粒與認知障礙劃上等號，因為失智症患者的血腦屏障較弱，清除有害物質的能力較差，因此大腦內的塑膠微粒可能是疾病的結果，而非成因。

塑膠微粒指的是直徑小於5毫米的塑膠顆粒，可能來自製造過程，或是從塑膠製品中脫落，而更微小的奈米塑膠（nanoplastics）甚至比人類髮絲還細，而最常見的塑膠是聚乙烯，這種物質用於塑膠袋和食品飲料包裝，平均占所有塑膠的75%。

近年來，科學家發現這些塑膠微粒可以透過空氣、食物與水進入人體，並累積於肝臟、胎盤、血液、睪丸，甚至連連接心臟的動脈內都被發現過塑膠微粒的存在。