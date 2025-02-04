天道盟主妹婿遭打斷腿！貼身保鑣被砍命危　黑幫恐大規模火併

▲天道盟軍師川園農曆年前遭綁走毆打斷腿。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳以昇／新北報導

天道盟盟主「鐵霸」的妹婿有軍師之稱的「川園」，農曆年前1月23日遭萬華區幫派「同理家族」成員綁架毆打，導致左膝骨裂、腿部瘀青，事後押人的4名男子翌日凌晨主動到案說明；沒想到年後2月3日，天道盟太陽會在永和區的賭場被北聯幫踩場子，鐵霸貼身司機遭砍傷一度命危，警方循線逮捕8名涉案男子，新北警正積極壓制防止黑幫後續尋仇火拼。

據悉，天道盟軍師「川園」，畢業於知名國立大學法律系，跟天道盟盟主鐵霸交情好，川園還娶了鐵霸的妹妹。日前疑因川園友人「十九」跟同理會合夥賭場拆夥起糾紛，川園出面相挺「帶保」，因友人神隱，導致川園農曆年前剛從日本返國就被人綁走毆打斷腿。

▼北聯幫薛男等8人持刀誤砍鐵霸貼身司機陳男致重傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黑幫間糾紛越演越烈，北聯幫32歲薛姓男子與天道盟太陽聯盟23歲盧姓男子，日前在北市信義區夜店發生衝突，2人結下樑子，薛男得知盧男出現在新北市永和區新生路一處太陽聯盟圍事的賭場，2月3日凌晨1時許，夥同7名友人分乘3部車，帶著一把模擬槍及4把刀要找盧男算帳。

薛男等8人先用辣椒水攻擊門口圍事的保鑣，再衝進賭場內，卻將天道盟盟主「鐵霸」的貼身司機兼保鑣37歲陳姓男子誤認是盧男，持刀對他砍殺，造成他下背部切割傷，8人逞兇後順手搶走10多萬元賭資，隨即開車逃離。

警方獲報到場，將受傷陳男送醫救治，一度傳出命危，所幸急救後救回一命。在現場逮捕賭場負責人19歲林男等3人，及賭客等19人，查扣賭具、賭資3萬多元，訊後依賭博罪及社秩法送辦。當天晚間6時許，警方循線逮捕涉案的盧男等8人，訊後依強盜及重傷害罪移送偵辦。新北警成立專案小組積極壓制防止黑幫再度尋仇火拼。