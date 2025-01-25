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天道盟軍師「川園」喬事被押走...腿斷獲釋　4嫌聞名號嚇壞落跑

記者邱中岳／台北報導

天道盟軍師之稱的「川園」，傳出23日遭萬華區新崛起的幫派「同理家族」成員綁架毆打，導致左膝骨裂、腿部瘀青，因為川園是天道盟盟主「鐵霸」的妹婿，所以當時鐵霸等人得知消息也一頭霧水，事後押人4名男子也在24日凌晨主動到分局說明。

據悉，天道盟軍師「川園」，畢業於知名國立大學法律系，跟天道盟盟主鐵霸交情好，川園還娶了鐵霸的妹妹。近日疑因川園友人「十九」跟同理會合夥賭場拆夥起糾紛，川園出面相挺「帶保」，因友人神隱，導致川園剛從日本返國就被人綁走。

▲▼天道盟軍師川園遭帶走一夜，警追作案車輛，鎖定特定嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲天道盟軍師川園遭帶走一夜，警追作案車輛，鎖定特定嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據了解，當初「肥肥」、「十九」兩人投資博弈網站，賠了7百萬元收場，原本一人一半，但是因為「十九」不願意支付，透過友人「川園」出面協調才平息事端，「十九」神隱後，反而讓「川園」成為事主被人押走。

「川園」被押走之後，妻子也立刻報警處理，也立刻通知天道盟盟主「鐵霸」，鐵霸知悉後原本一頭霧水，搞不清楚對方是誰，後來因為押人小弟得知「川園」的江湖地位以及身分，所以一哄而散，川園也自行離開，通知朋友接往台大醫院治療。

▲▼天道盟軍師川園遭帶走一夜，警追作案車輛，鎖定特定嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

涉嫌押人的4名嫌犯，在「照會」川園的名號以及江湖地位之後，也立刻逃離現場，並且在24日凌晨主動前往文山二分局到案說明，坦承是因為要追討350萬的債務，所以才會押人，警方調查後將全案函送地檢人卜法辦。

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