　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3車8人尋仇！北聯幫侵踏太陽聯盟賭場　搶走10多萬還砍錯人

▲▼北聯幫薛男等8人持模擬槍及4把刀，衝進太陽聯盟賭場尋仇卻誤傷賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲北聯幫薛男等8人持模擬槍及4把刀，衝進太陽聯盟賭場尋仇卻誤傷賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

黑幫天道盟太陽聯盟幫眾日前趁農曆新年，在永和區新生路開設賭場玩推筒子，沒想到半夜時，賭場外來了3車8人，自稱是北聯幫要尋仇，直接用辣椒水攻擊顧門的圍事，8人進入場子內誤認仇人，持刀砍傷一名賭客，順道搜刮10多萬元後揚長而去，警方獲報將受傷的賭客送醫，並循線逮捕8名涉案北聯幫成員，訊後依強盜、重傷害移送偵辦，至於設賭場的3人依賭博罪送辦，19名賭客依社秩法送辦。

據了解，北聯幫32歲薛姓男子與天道盟太陽聯盟23歲盧姓男子，日前在北市信義區夜店發生過衝突，2人結下樑子，薛男得知盧男出現在新北市永和區新生路一家賭場，3日凌晨1時許，夥同7名友人分乘3部車，帶著一把模擬槍及4把刀要找盧男算帳。

薛男等8人先用辣椒水攻擊門口圍事的保鑣，再衝進賭場內，卻將賭客37歲陳姓男子誤認是盧男，持刀對他砍殺，造成他下背部切割傷，8人逞兇後順手搶走10多萬元賭資，隨即開車逃離。

警方獲報到場，將受傷陳姓男子送醫救治，所幸急救後無大礙。在現場逮捕賭場負責人19歲林男等3人，及賭客等19人，查扣賭具、賭資3萬多元，訊後依賭博罪及社秩法送辦。當天晚間6時許，警方循線逮捕涉案的盧男等8人，訊後依強盜及重傷害罪移送偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／林智勝確定季後引退！　味全龍規劃引退賽
大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」　律師：遺囑也沒用
黃金飆天價！　銀樓老闆驚喊「也太快」
味全公布教練團！　張泰山新職位曝光
赴日第2天「母癱軟喘不過氣」肺炎併敗血症　1決定救回媽媽
小S痛失大S《小姐不熙娣》開工恐生變　電視台：還未確認
三環幫大哥告別式！　旗袍妹露腿推棺畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一家五口出遊誤信導航山區迷路！車輪還卡溝　警民協力助脫困

小情侶放「驚喜煙火」把重劃區雜草燒了　長腿洋基女急躲鏡頭

東螺媽天公爐挖出15cm骸骨　不排除是人骨！警調監視器追兇

「牡丹花」翹臀爆乳照攻心！男暈船險墜投資陷阱　北投警揭詐局

衛浴包商網購「金牛座」手槍辯：純欣賞　跌5米圳溝狼狽落網

三環幫大哥告別式！旗袍妹露腿推棺上悍馬　樂隊奏《我心已打烊》

3車8人尋仇！北聯幫侵踏太陽聯盟賭場　搶走10多萬還砍錯人

霸凌又爆貪瀆！謝宜容羈押期限將滿　檢方不排除本週聲請延押

北市警挨轟帶頭違法！警車無號誌路口未停直接轉　害女騎士倒地

才假釋2天又犯案！男KTV砍人1死1重傷　重判17年半定讞

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

一家五口出遊誤信導航山區迷路！車輪還卡溝　警民協力助脫困

小情侶放「驚喜煙火」把重劃區雜草燒了　長腿洋基女急躲鏡頭

東螺媽天公爐挖出15cm骸骨　不排除是人骨！警調監視器追兇

「牡丹花」翹臀爆乳照攻心！男暈船險墜投資陷阱　北投警揭詐局

衛浴包商網購「金牛座」手槍辯：純欣賞　跌5米圳溝狼狽落網

三環幫大哥告別式！旗袍妹露腿推棺上悍馬　樂隊奏《我心已打烊》

3車8人尋仇！北聯幫侵踏太陽聯盟賭場　搶走10多萬還砍錯人

霸凌又爆貪瀆！謝宜容羈押期限將滿　檢方不排除本週聲請延押

北市警挨轟帶頭違法！警車無號誌路口未停直接轉　害女騎士倒地

才假釋2天又犯案！男KTV砍人1死1重傷　重判17年半定讞

NBA球迷開賽前突暈倒！場邊CPR搶救　目擊者：國歌響了他沒站起來

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

嘔吐送醫亡！她出國玩一半詭異發病　「旅館同房2人」也中鏢

年前才染A流感請假　盧秀燕曝當時狀況：身體非常不舒服！

打流感疫苗還中鏢？　醫「3原因」示警

天冷用吹風機取暖　媽不小心睡著6周男嬰「右半邊身體燒傷亡」

一圖看懂流感、感冒差在哪！疲倦、酸痛小心「可能是流感」

台灣獲選「最適合移民國」　亞洲唯一入選理由曝！歐洲右轉掀逃離潮

希臘島嶼連震4天！專家估主震還沒來「規模上看6」眾人怕爆出逃

一家五口出遊誤信導航山區迷路！車輪還卡溝　警民協力助脫困

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

社會熱門新聞

正妹警「薄紗露乳溝」性感拜年　火辣影片秒下架

女警露乳溝拜年遭關切　長官說話了

快訊／三環幫角頭今告別式　特警持衝鋒槍維安

三環幫大哥告別式　旗袍妹露腿推棺上悍馬

412萬保時捷撞成廢鐵　37歲男噴車外斷腿見骨　

即／台中酒店女會計墜樓亡！從廁所窗台墜落

桃園楊梅連鎖火鍋店大火　旁邊幼兒園緊急疏散

國1苗栗段事故！21歲男衝撞護欄再撞1車翻路肩

林姿妙貪污案　刑度太輕宜檢上訴

死前還找人3P　陳修將虐殺小女友逃了

王夢麟爭9首名曲著作權官司　敗訴確定

內埔摸彩遭疑作弊　鄉長怒：沒笨到用同1人

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

更多熱門

相關新聞

員警攻堅「妞妞」！他們想跑被堵哀號：警察過年不放假？

員警攻堅「妞妞」！他們想跑被堵哀號：警察過年不放假？

台南市政府警察局第三分局1月31日深夜前往安南區一處俗稱「妞妞」的職業賭場，當場查扣賭資6萬4700元、抽頭金2千元等物，帶回賭場林姓負責人及賭客共31人，詢後依刑法賭博罪將林姓負責人移送南檢偵辦，其餘賭客則依社維法裁罰。

雨傘頭黏針孔　變態工程師偷拍裙底被逮

雨傘頭黏針孔　變態工程師偷拍裙底被逮

新北男偷早餐被逮　竟與「黑幫剋星」警官同名同姓

新北男偷早餐被逮　竟與「黑幫剋星」警官同名同姓

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

萬華民宅「兩戶打通」藏賭場　警破門逮44人

萬華民宅「兩戶打通」藏賭場　警破門逮44人

關鍵字：

永和太陽聯盟北聯幫賭場

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S為何沒被收住院？日醫揭「2嚴格制度」延遲治療

大S曾借汪小菲1億「年收8000萬」！網分析身家10億

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面