3車8人尋仇！北聯幫侵踏太陽聯盟賭場　搶走10多萬還砍錯人

▲北聯幫薛男等8人持模擬槍及4把刀，衝進太陽聯盟賭場尋仇卻誤傷賭客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

黑幫天道盟太陽聯盟幫眾日前趁農曆新年，在永和區新生路開設賭場玩推筒子，沒想到半夜時，賭場外來了3車8人，自稱是北聯幫要尋仇，直接用辣椒水攻擊顧門的圍事，8人進入場子內誤認仇人，持刀砍傷一名賭客，順道搜刮10多萬元後揚長而去，警方獲報將受傷的賭客送醫，並循線逮捕8名涉案北聯幫成員，訊後依強盜、重傷害移送偵辦，至於設賭場的3人依賭博罪送辦，19名賭客依社秩法送辦。

據了解，北聯幫32歲薛姓男子與天道盟太陽聯盟23歲盧姓男子，日前在北市信義區夜店發生過衝突，2人結下樑子，薛男得知盧男出現在新北市永和區新生路一家賭場，3日凌晨1時許，夥同7名友人分乘3部車，帶著一把模擬槍及4把刀要找盧男算帳。

薛男等8人先用辣椒水攻擊門口圍事的保鑣，再衝進賭場內，卻將賭客37歲陳姓男子誤認是盧男，持刀對他砍殺，造成他下背部切割傷，8人逞兇後順手搶走10多萬元賭資，隨即開車逃離。

警方獲報到場，將受傷陳姓男子送醫救治，所幸急救後無大礙。在現場逮捕賭場負責人19歲林男等3人，及賭客等19人，查扣賭具、賭資3萬多元，訊後依賭博罪及社秩法送辦。當天晚間6時許，警方循線逮捕涉案的盧男等8人，訊後依強盜及重傷害罪移送偵辦。