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恆大汽車找不到買家　窮到連審計師都請不起

▲恒大汽車,新能源車,恆馳,廣州工廠,上海工廠 。（圖／CFP）

▲恆大汽車旗下品牌「恒馳」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大汽車財務進一步惡化，至今未能找到買家，公司3日發出公告坦言資金不足，無法確保若干服務進行，連審計師都請不起，導致去年的審計工作無法進行。

恆大汽車在公告中指出，公司至今未能成功找到能夠幫助緩解集團流動資金問題並推進集團適當重組的戰略投資者或買家。

恆大汽車提到，由於現今新能源汽車市場的經營環境非常艱難，此情況無疑對公司尋找戰略投資者或者買家造成阻礙。儘管在過去六個月，集團進一步裁員及削減其他運營開支以節省成本，而集團持有的現金及現金等價物水平較低，現正在用於維持基本運營活動，包括對集團資產狀況的基本維護，特別是集團的生產廠房及機械設備。

▼恆大汽車生產線已經停擺多時。（圖／翻攝恆馳微博）

▲恒大汽車,新能源車,恆馳,廣州工廠,上海工廠 。（圖／CFP）

恆大汽車指出，鑒於資金水平較低且不足，集團無法確保若干服務的進行，包括但不限於其審計師和其他相關專業顧問就截至2024年12月31日止年度開展現場審計工作。

恆大汽車強調，公司仍然不懈努力繼續尋找戰略投資者或者買家以緩解集團流動資金問題。

恆大汽車去年5月曾公告出現一名潛在買家，但5個月後，恆大汽車就宣布該交易終止。當時公告提到，公司已決定中止與潛在買方有關潛在交易的所有討論，並決定不再落實進行潛在交易。雙方並無就潛在交易訂立買賣協議。

▲恒大汽車,新能源車,恆馳,廣州工廠,上海工廠 。（圖／CFP）

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