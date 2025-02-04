北市警挨轟帶頭違法！警車無號誌路口未停直接轉　害女騎士倒地

記者黃宥寧／台北報導

警車直直撞？台北市大安區一輛警車行經巷弄右轉時，導致一名女機田騎士自摔，相關畫面在網路上流傳，引發外界質疑。新生南路派出所指出，行車紀錄器顯示警車並未與機車發生碰撞，但員警在無號誌路口未停車再開、未禮讓幹道車輛，疑涉違規，將進一步調查釐清肇事責任。

▲大安分局警車右轉釀機車自摔？ 警表示「未碰撞」將釐清肇責。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，事發於2月3日中午11時20分許，大安分局新生南路派出所員警當時執行金融機構巡邏勤務，駕駛警用巡邏車沿信義路三段147巷12弄東向西行駛，並於信義路三段147巷口右轉。此時，40歲機車騎士周女沿147巷南向北行駛，疑因警車轉彎動作影響，失控摔倒。

警方強調，經調閱行車紀錄器與監視器畫面，確認警車並未與機車發生直接碰撞，惟事發地點地面設有「停車再開」標誌標線，員警疑似未確實遵守，亦未禮讓幹道車輛，恐涉及違反《道路交通管理處罰條例》第45條。所長林意翔表示：「我們同仁在此無號誌路口，疑似未停車再開，未禮讓幹道車輛，這部分將依規定進行後續行政責任處理。」

目前，警方已主動聯繫機車騎士，但騎士尚未到案，需進一步安排時間做筆錄。全案已移交交通警察大隊進行事故採證與分析，後續將研判肇事責任，若涉及員警違規或肇事責任，將討論民事賠償及相關行政懲處。

大安分局提醒，行經無號誌路口務必停車再開、減速慢行，確保行車安全，避免類似事故發生，並強調將加強員警駕駛安全觀念宣導，以防再度發生類似爭議。