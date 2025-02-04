少年仔停路邊突開車門擊落機車嬤　險釀「2次撞輾」驚險畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中一名林先生2日行經北屯區，目擊一輛轎車停在路邊，未查看後方來車，直接開啟車門，導致一名阿嬤直接撞上，重摔倒地，物品散落一地，還險遭後車二次撞輾。警方看過影片後，認定該名男駕駛未依規定開啟車門，最高可罰4800元罰鍰。

▲台中一名駕駛在路邊停車突然開啟車門，導致一名阿嬤騎車撞上。（圖／民眾提供）

林先生說當時在北屯區四平路遇到，希望給大眾一個警惕，路邊停車開車門真的要很小心，下車第一時間要先報警，不要伸手接觸傷患。

▲阿嬤倒地後，物品散落一地，險些遭後車二度撞輾。（圖／民眾提供）



影片拍下，駕駛該輛白車的年輕男子突然開啟車門，騎車在道路外側的阿嬤被擊落，整個人往左前方倒下，正好有一輛轎車通過，所幸沒有發生二次追撞、輾壓，才沒釀成嚴重受傷。肇事年輕男透過發文的林先生轉達，阿嬤僅擦傷，表示不需要就醫或報警，當下雙方已經達成和解。

第五警分局則表示，經檢視影片內容，初步判斷疑似為自小客車駕駛或乘客未依規定開啟車門或關閉車門，導致與機車騎士發生碰撞。根據《道交條例》第56條規定，若汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門而導致事故，將對汽車駕駛人處以新台幣2400元至4800元之罰鍰。