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社會 社會焦點 保障人權

發監了！5億高中生案夏朝源上囚車　今晚第一餐吃雞塊

記者許權毅／台中報導

5億高中生案犯案的配偶夏朝源被認定假結婚，涉偽造文書罪被判1年6月定讞，今天上午11時6分被員警直送到地檢署報到，下午1時左右，夏朝源坐上囚車前往服刑，今晚才會在獄內用餐。依據台中監獄公布伙食，今晚有白菜燉豬肉、麥克雞塊、時蔬以及蘿蔔排骨湯，另有水果，若夏食用素食，也有素排骨、豆腸可吃。

▲發監了！5億高中生夏朝源囚車進監獄　今晚第一餐吃雞塊。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案夏朝源因偽造文書案今入獄服刑，囚車在下午1點出發。（圖／記者許權毅攝，下同）

年假後第一天（3日）夏朝源發監執行，稍早他在員警的陪同下從住處出發，於11時06分左右現身台中地檢署執行科報到，準備上囚車前往台中監獄，只見他改穿黑色外套現身，而頭髮也已剃光，他見大批媒體包圍，還對著鏡頭比YA、讚。仔細觀察，夏朝源頭戴陽明山帽子、黑色外套，隱約能看出水藍色「戰袍」下擺，頭髮則已經剃光。

▲▼夏朝源今被員警送至地檢署執行科，手比YA、讚。（圖／記者許權毅攝）

▲發監了！5億高中生夏朝源囚車進監獄　今晚第一餐吃雞塊。（圖／記者許權毅攝）

台中高分院於1月23日宣判，指出一審判決綜合全案證據，因認定夏男罪證明確，明知賴小弟才剛滿18歲、高中尚未畢業，夏男動機是為圖個人私利，利用賴小弟年紀尚輕、涉世未深，著急解決家族糾紛，夏男利用賴小弟人性弱點，以話術邀集賴小弟犯案，居於案件主導地位，惡性甚高，法治觀念極度偏差。

法官審酌，辦理假結婚背後牽扯賴小弟名下龐大財產利益，夏男犯罪手段明顯悖離一般人民道德感情，並嚴重侵害以及濫用民法所建立之婚姻登記制度，犯罪情節重大，所生損害甚鉅，量處1年6月徒刑，原審均無不當，夏男上訴無理由，予以駁回，不得易科罰金。

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