　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

合歡山路段今開放通行！鳶峰至大禹嶺限掛雪鏈　視路況機動調整

▲合歡山區路況正常已開放通行。（圖／公路局提供，下同）

▲合歡山區路況正常已開放通行。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台14甲線翠峰至大禹嶺3日夜間實施預警性封閉路段，已於今天凌晨7時解除恢復交通。但台14甲線鳶峰至大禹嶺仍有部分路面結冰有積雪，限加掛雪鏈通行，中區養護工程分局將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段，請用路人小心駕駛並注意沿線交維設施。

養護工程分局表示。依今年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲合歡山區路況正常已開放通行。（圖／公路局提供，下同）

▲鳶峰至大禹嶺路段因仍有結冰殘雪，限加掛雪鏈通行。

公路局呼籲請欲行駛台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況也可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S家屬證實前「律師、旅遊團」先爆料　林智群：其實不OK
快訊／11縣市低溫特報！寒流急凍跌破10度
大S遺產「具俊曄+2子女」平均繼承！　律師揭：汪小菲是關鍵
486先生道歉了！「2篇無腦的文章」暫不刪除
爆大S死訊「還要台灣人道歉」　粉專關閉了
快訊／台中酒店女會計離奇墜樓亡！
大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言
被大S嚇到！「疫苗掛號暴增10倍」　檢察官也來問
正妹警露乳溝拜年遭關切！　長官：她主動下架

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／11縣市低溫特報！寒流影響　急凍跌破10度

感冒後心臟病發機率增3倍↑！打流感疫苗「猝死風險少一半」

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團遭炎上：該被全亞洲抵制

兩波寒流急凍「北部最冷剩7度」　一圖看氣溫大怒神

大S遺產「具俊曄+2子女」平均繼承！　律師揭1原因：汪小菲是關鍵

快訊／10:45台南規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

486先生道歉了！「2篇無腦的文章」暫不刪除：對我的警惕

遊日遇大S經歷！他曝母「急送ICU」果斷回台：整趟花近200萬元

大S猝逝掀流感疫苗接種潮！高雄1夜打掉6千劑　診所電話接到手軟

爆大S死訊「還要台灣人道歉」　網罵翻！旅遊粉專關閉了

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

快訊／11縣市低溫特報！寒流影響　急凍跌破10度

感冒後心臟病發機率增3倍↑！打流感疫苗「猝死風險少一半」

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團遭炎上：該被全亞洲抵制

兩波寒流急凍「北部最冷剩7度」　一圖看氣溫大怒神

大S遺產「具俊曄+2子女」平均繼承！　律師揭1原因：汪小菲是關鍵

快訊／10:45台南規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

486先生道歉了！「2篇無腦的文章」暫不刪除：對我的警惕

遊日遇大S經歷！他曝母「急送ICU」果斷回台：整趟花近200萬元

大S猝逝掀流感疫苗接種潮！高雄1夜打掉6千劑　診所電話接到手軟

爆大S死訊「還要台灣人道歉」　網罵翻！旅遊粉專關閉了

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

才假釋2天又犯案！男KTV砍人1死1重傷　重判17年半定讞

超商吃貢丸噎到險喪命！女昏迷唇發紫無法呼吸　警消及時救命

壓力大！藍委憂仇恨值刺激罷免　朱立倫：要求黨團力推民生法案

研調：輝達登全球第3大半導體廠　美光躍居第6

2025北市首筆交易「意外親民」　信義區華廈2260萬賣

《影后》跟蹤男加入民視八點檔！　劇組遇好友竟是金鐘男星

女子網購樹苗與「偷渡蛙」傻眼對看　霸氣收編讓牠住豪宅

川普助攻！台銀黃金存摺刷3005元天價　50公克放1年賺近5萬

快訊／11縣市低溫特報！寒流影響　急凍跌破10度

汪小菲抵達台灣！被問大S...鞠躬懇求媒體：多說她好話

生活熱門新聞

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

恐更強！　下波又挑戰寒流

大S驟逝掀疫苗搶打潮？醫曝重點錯了

快訊／升級寒流！　今晨7.3℃「4縣市大雨」

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

台網紅赴日自駕沒油拋錨！PO片討拍反被嗆

出國「突發疾病」怎麼辦？外交部公開急難救助專線

「大S半夜感覺不行」送醫猝逝！網淚：台醫療可救活她嗎

預言大S婚姻最長3年　命理師：毛骨悚然

大S虛歲逢9！命理師曝壞9辛金命：易有生死交關

大S猝逝！醫曝「病毒變異度高」2族群要警覺

更多熱門

相關新聞

合歡山區路況正常　今晨7時開放正常通行

合歡山區路況正常　今晨7時開放正常通行

台14甲線翠峰至大禹嶺路段2日夜間實施預警性封閉路段，今天凌晨養護工程分局派員檢視路況正常，已於今日凌晨7時解除管制恢復正常交通。

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初二回娘家！公路局曝「易塞15省道路段」3解法

初二回娘家！公路局曝「易塞15省道路段」3解法

北大武山步道坍塌暫停開放　住宿山友可全額退費

北大武山步道坍塌暫停開放　住宿山友可全額退費

國1發生3起追撞！下午壅塞路段曝

國1發生3起追撞！下午壅塞路段曝

關鍵字：

合歡山正常通行鳶峰大禹嶺加掛雪鏈路況機動調整

讀者迴響

熱門新聞

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S為何沒被收住院？日醫揭「2嚴格制度」延遲治療

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面