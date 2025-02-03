日本流感比較毒？林氏璧分析「大S致死原因」：48歲實在太年輕

▲大S徐熙媛遊日因流感併發肺炎過世。（翻攝大S 徐熙媛臉書）

圖文／鏡週刊

藝人大S（徐熙媛）過年期間前往日本旅遊中鏢，妹妹小S（徐熙娣）今（3日）證實她因流感併發肺炎逝世，享年48歲，震驚娛樂圈。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧詳列4點流感須知，喊話大家千萬不可輕忽，尤其台灣往年幾乎都是在過年後會有一波流感流行；至於是否日本的病毒株「比較毒」？他也給出答案。

林氏璧透過粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，他表示自己突接到某節目製作單位狂call，詢問他今日可否去上節目，讓他忽然就預感昨天的傳聞（指台灣有大明星過世）可能是真的，但他正在前往韓國的路上不方便受訪，就統一回覆於臉書。

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林氏璧詳列4點說明，首先他便強調流行性感冒病毒絕對不能視為感冒而輕忽他，他不但傳染力高，且有可能發生併發症，病毒可能會到肺部造成肺炎、到腦部造成腦炎，或到心臟造成心肌炎等重症。

林氏璧進一步指出，流感病毒併發的肺炎有2種，其一是病毒直接侵犯造成病毒性的肺炎，這種病程比較快而且往往來勢洶洶，偶爾在一些比較年輕的人也會見到，致死率會比較高，另外一種則是續發性的細菌性肺炎，因為流感而讓身體一些防衛機制被破壞後細菌趁機入侵，這種比較可以用抗生素有效治療。

林氏璧說明，總體來說流感的致死率約是「千分之一」，主要的重症風險因子是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有慢性病（如糖尿病、心血管疾病、免疫力低下等）者，這也是為何他們為建議流感疫苗需要施打的對象。他認為，大S才48歲實在太年輕，不是很確定有無其他慢性病的風險因子。

至於有關日本是否流行較毒的病毒株，林氏璧強調「沒有的」，台灣日本這一次主要流行的是同一個病毒株「A型流H1N1」，今年的流感疫苗也是有猜中的。

而正如他日前所說，日本這波流感大流行其實已經確認過了高峰，反倒是台灣看往年幾乎都是在過年的人來人往之後會有一波流感流行，天氣也還是很冷，請大家還是不要掉以輕心，特別是家中有風險比較高的家人者。



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