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前軍官抖音削上億　聯手中國詐團騙台人

陸官專修班校友會理事長蔣成龍，遭控與中國詐騙集團聯手詐騙台灣人。（翻攝蔣成龍臉書）

▲陸官專修班校友會理事長蔣成龍，遭控與中國詐騙集團聯手詐騙台灣人。（翻攝蔣成龍臉書）

圖文／鏡週刊

立法院長韓國瑜的同學、陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍，去年8月才因出席統戰活動、起立聆聽中國國歌，引發爭議，最近本刊又接獲投訴，指他與中國詐騙集團首腦王燕軍合作，由王找來多名直播主在抖音推銷玉石，吸引台灣網友購買，再由蔣及其他人提供台灣帳戶收款，事後卻寄出劣質品，甚至不出貨、關台搞消失，3年來已有超過200人受騙，詐騙總金額破億元。

「蔣成龍是退伍軍人，領國家的退休俸，卻跟中國人合作，騙台灣人的錢，真的很可惡！」受害者Ａ先生說，2022年5月，他在抖音看到直播主「龍哥」在賣翡翠原石，認為有賺頭，所以花35萬元下單，並依對方指示，在同年6月分2筆匯款，其中一筆28萬元匯至蔣成龍兒子蔣玉國的帳戶，但卻遲遲沒收到貨。

蔣成龍去年8月到香港出席統戰活動、起立聆聽中國國歌，引發爭議。（翻攝點新聞YouTube）

▲蔣成龍去年8月到香港出席統戰活動、起立聆聽中國國歌，引發爭議。（翻攝點新聞YouTube）

A先生說：「蔣玉國聲稱借帳戶給父親蔣成龍使用，不清楚細節；蔣成龍則說他跟中國翡翠批發商王燕軍有交情，才把帳戶借給對方，不曉得被拿去收款。」但帳戶中數筆交易都備註「買翡翠」及「龍哥」，打臉2人的說法，最後父子倆都被依詐欺罪嫌移送法辦。

中國商人王燕軍（圖）找直播主在抖音推銷翡翠玉石，卻拿劣質品充數。（讀者提供）

▲中國商人王燕軍（圖）找直播主在抖音推銷翡翠玉石，卻拿劣質品充數。（讀者提供）

同年7月，蔣玉國承認「帳戶遭不法人士利用」，向A先生致歉，A先生心軟，答應跟蔣玉國簽和解書，蔣家父子因此獲不起訴處分。

A先生表示，他跟「龍哥」下單後沒幾天，另一位直播主「桃子」主動邀他看直播，A先生陸續花了200萬元跟桃子買玉石、請她代售，其中40萬元又被指示匯到蔣玉國的帳戶，他雖然有注意到又是蔣的帳戶，但當時沒有多想。

台灣消費者在抖音跟直播主「龍哥」（圖）買翡翠原石，結果收到的都是廢石。（讀者提供）

▲台灣消費者在抖音跟直播主「龍哥」（圖）買翡翠原石，結果收到的都是廢石。（讀者提供）

結果等了大半年，桃子卻告訴A先生，玉石只賣出6萬多元，並透過王燕軍找人匯款給A先生，A先生後來發現裡面很多都是假貨。Ａ先生打聽後得知，王的行騙手法行之有年，他聲稱是翡翠商人，並找直播主在抖音開頻道，利用各種手法刺激消費，最後拿劣質品充數，甚至直接關台搞消失。過程中，王燕軍還花錢找台灣人提供帳戶配合收款，包括蔣玉國跟其他人的帳戶，都是王的洗錢工具。

直播主展示的翡翠色澤美又有證書，與消費者收到的落差很大。（讀者提供）

▲直播主展示的翡翠色澤美又有證書，與消費者收到的落差很大。（讀者提供）

A先生在抖音公布相關資訊，結果有2百多名被害人私訊他求助，每人受騙金額從數千元到上千萬元不等，總金額破億元，非常驚人。

中國直播主賣假翡翠、提供假證書。（讀者提供）

▲中國直播主賣假翡翠、提供假證書。（讀者提供）

消費者送去鑑定，結果發現是劣質品。（讀者提供）

▲消費者送去鑑定，結果發現是劣質品。（讀者提供）

為了替大家討回被騙的款項，A先生將蔣玉國等人的帳戶公布在抖音，蔣玉國的媽媽擔心事情鬧大，答應退回A先生匯到兒子帳戶的40萬元，蔣成龍也說王燕軍跟他買了很多東西，2人有交情，願返還款項，希望A先生放他們一馬，沒想到事後卻反悔，還對A先生提告。法官調查後認定，A先生遭詐騙可能與蔣成龍有關，並非毫無憑據，最後判蔣成龍父子敗訴。

蔣成龍兒子帳戶內多筆款項，都跟中國直播主的翡翠交易有關。（讀者提供）

▲蔣成龍兒子帳戶內多筆款項，都跟中國直播主的翡翠交易有關。（讀者提供）


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