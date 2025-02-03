「大S猝逝」微博刷一排哀悼　「日本流感」瞬間衝熱搜！

▲大S猝逝的消息除了在台灣發酵之外，也延燒至大陸。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

從2日開始，網路瘋傳大S（徐熙媛）過世的消息，小S經紀人今（3日）證實此事。消息一出，震驚大陸微博網友，直呼「不敢相信」，並紛紛上網哀悼。另外，引發大S猝逝的「日本流感」，也瞬間成為微博熱搜詞彙。

小S經紀人今代家屬發文：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！」證實大S不幸猝逝，享年48歲。

消息一傳出，大S猝逝的相關討論立刻登上微博熱搜，大陸網友們紛紛直呼：「臥槽！不敢相信」、「不敢想像」、「希望下輩子別遇到像汪小菲一樣的男人」、「我不敢重溫流星花園了...」還有多位網友為大S哀悼。

此外，引發大S猝逝的「日本流感」，也立刻引發大陸網友討論，就有網友說：「日本流感是真的可怕」、「沒事不要去日本」、「流感不是小毛病，尤其對抵抗力差的老人與小孩更是。」



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