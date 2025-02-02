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費城空難7死！最後通話錄下駕駛艙「痛苦呻吟」　航管喊：飛機失蹤

▲▼美國賓州費城於當地時間1月31日，發生小型機墜毀事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 飛機墜毀於費城羅斯福購物中心附近，引發大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州費城1月31日晚間發生醫療後送專機墜毀意外，造成機上6人及地面1人身亡。媒體曝光的音訊錄下失事前航管人員與駕駛員的對話，可聽見疑似來自駕駛艙的恐怖呻吟，令人毛骨悚然，俗稱黑盒子的「座艙通話記錄器」（CVR）則仍未尋獲。

《福斯新聞》公開一段墜機前航管人員與這架Learjet 55小飛機的通話內容，可聽見管制員詢問駕駛在什麼頻率上，接著其中一方稱另一方正在「和錯誤的人說話」，幾秒鐘後便傳出一陣痛苦的呻吟聲，疑似是從駕駛艙發出。

短暫沉默過後，一名管制員問道，「下面發生什麼事了？」另一名管制員回答，「有一架飛機失蹤，我們不確定發生什麼事，正在努力解決，目前機場將被關閉，禁止進場離場」。

這架飛機由Jet Rescue Air Ambulance營運，原定飛往墨西哥提華納，中途停留密蘇里州春田市布蘭森國家機場（SGF），未料剛從費城東北部機場起飛，不到1分鐘就墜毀。

機上載有4名機組員及2名乘客，包括駕駛員、副駕駛、醫師、護理人員、一名女性病童及其母親，6人皆為墨西哥公民。Jet Rescue Air Ambulance發言人Shai Gold表示，女童生前奮力與病魔搏鬥，當時才剛做完療程準備回家，「她為了活下來非常努力，卻不幸在回家路上發生悲劇」。

事故原因目前不明，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）已展開聯合調查。退休飛行員安德森（John Anderson）則向《福斯新聞》表示，根據墜機畫面與飛機撞擊地面的方式推論，原因可能是起飛失速。

安德森說明，「機組員對飛機失去控制，這不是『可控飛行撞地』（CFIT）。可能是水平尾翼、升降舵、配平裝置的機械故障，甚至是機艙內負載向後位移所導致」。

他進一步推測，「如果這是一架載有擔架的醫療專機，而擔架沒有妥善固定，可能會前後滑動，這會造成機頭上揚，導致機翼失速。在這種情況下，機頭會以影片中的角度迅速下墜」，「由於事發在剛起飛和初步爬升的階段，我認為這很可能是一起失速事件。造成失速的因素可能有很多，包括配平失控或水平尾翼故障。」

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