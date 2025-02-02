台積電設廠也沒用！　熊本掀破產潮「80家企業撐不住」創12年新高

▲台積電熊本廠去年2月24日開幕。（圖／記者高兆麟攝）



記者張方瑀／綜合報導

台積電（TSMC）位於日本熊本縣菊陽町的第一工廠自去年12月開始量產。外界普遍預期，台積電的進駐將為當地經濟注入活力。然而，最新數據顯示，熊本縣去年經歷了一波企業破產潮，共有80家公司倒閉，創下12年來的最高紀錄。值得注意的是，其中近一半的企業經營超過20年。

根據日本九州經濟調查協會的預估，台積電在熊本設廠，預計將於2021年至2030年的10年間，為九州、山口縣及沖繩縣帶來約23兆日圓（新台幣4.8兆元）的經濟效益。這一數字較2023年的推估值上修了約3兆日圓（約新台幣6281億元）。

然而，日本民間信用調查機構「東京商工研究」的報告指出，熊本縣2023年共有80起企業宣告破產，其中以服務業的倒閉數量最多，達27家；其次是建築業，共有17家；排名第三的是批發業，總計12家。

在這80家破產企業中，有37家經營時間超過20年，約占總數的46%，反映出即使是具有長期經營歷史的企業，也難以抵擋經營壓力。

日媒分析，這可能與新冠疫情對企業業績的持續影響有關，許多企業在疫情後仍未能恢復至理想的經營狀態，債務累積使得經營困難最終導致倒閉。

雖然破產企業數量有所增加，但熊本縣總負債金額為87.89億日圓（約新台幣18.8億元），較前一年減少約35億日圓（約新台幣7.5億元），顯示多數破產為中小型企業。

研究指出，熊本縣的中小企業正面臨愈加嚴峻的挑戰，包括勞動力短缺和物價上漲等因素，著這些問題在今年可能進一步惡化，破產企業的數量或將持續攀升。