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15歲女兒狂發TikTok！　老爸「很反感」竟當街開槍斃了她

▲▼手機,智慧型手機,少女,女童,女子,女子滑手機。（圖／VCG）

▲少女只因為發布TikTok影片，竟被父親謀殺。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦發生駭人事件，一名15歲少女經常在TikTok發布影片，卻被父親認為內容「令人反感」，在大街上遭到爸爸射殺身亡。

BBC、衛報報導，本案28日發生在該國西南部的巴魯支斯坦省（Balochistan）奎達（Quetta），死者父親哈克（Anwar ul-Haq）起初謊稱，女兒被一名身分未知的槍手射殺，隨後才向警方自首。

哈克一家人曾在美國生活25年，最近才搬回巴基斯坦，據悉他本人也有美國公民身分。哈克向警方供稱，女兒在美國生活期間，開始在TikTok發布「令人反感的」內容，回到巴基斯坦之後，依舊繼續在該平台分享影片，自己才會痛下殺手。

▲▼ 社群平台TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦也有超過5400萬名TikTok用戶。（圖／達志影像／美聯社）

警官穆赫辛（Zohaib Mohsin）表示，根據目前調查，家屬對於死者的「穿著、生活方式、社交聚會都抱持反對意見」，警方已經獲取少女手機，但被上鎖了，「我們正朝向各種面向調查，包括榮譽謀殺（honour killing）」，並且也已經對哈克提出謀殺罪指控。此外，哈克的姊夫也因為涉案被逮。

巴基斯坦是一個社會規範保守的國家，哈克一家人居住的巴魯支斯坦省，大多數居民都是穆斯林。儘管該國也有超過5400萬TikTok用戶，政府經常反對該平台的「淫穢內容」，近年多次以內容審查為由，封殺這款社交app。

獨立機構「巴基斯坦人權委員會」（HRCP）指出，巴基斯坦每年超過1000名女性，因為被認為損害「榮譽」，而遭社區或家庭成員謀殺，這可能包括私奔、發布社群媒體貼文、跟男性交往，或者任何違反保守價值觀的行為。

如果此案被認定是榮譽謀殺，而哈克與其姊夫也被判有罪，2人將面臨強制性的終身監禁。

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