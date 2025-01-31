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駐韓美軍變身台海防線？韓媒觀察川普東亞防務政策　強調對付中國

▲▼位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」，9日進行美軍直升機預備訓練。（圖／達志影像）

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地「韓福瑞營」。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著川普第二任期的就職，駐韓美軍的角色可能發生變化，或許從防範北韓（朝鮮）威脅轉向支持台灣防務。川普政府的外交與國防政策將加大對中國的強硬立場，駐韓美軍的作用與部署範圍也可能因此調整，這一變化將對東北亞地區的安全格局產生深遠影響。

根據韓媒《世界日報》、《韓國日報》，川普第二任期的外交與安全政策聚焦於對中國的強硬制衡。國務卿盧比歐和白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）等核心人物，皆強烈支持加強對中國的競爭與遏制，這一立場無疑將影響駐韓美軍的任務設定。據悉，駐韓美軍的主要任務可能不再僅限於防範北韓威脅，而是轉向協助防衛台灣，尤其是在台灣海峽等敏感區域。

美國現國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾明確表示，駐韓美軍應專注在防務中國，並表示，「北韓的威脅對美國並不構成嚴重挑戰，南韓應考慮自主擁有核武器」。

柯伯吉此一發言與美國前總統拜登的立場大相徑庭，顯示出川普政府可能重新調整駐韓美軍的角色。這意味著，駐韓美軍可能會將更多的資源與力量投入到台灣防務中，並可能對中國的海軍與空軍形成壓力，尤其是在台灣海峽等敏感區域的軍事部署將成為焦點。

此外，川普政府的外交與安全政策更具激進性，強調「以力量維持和平」等理念，積極推動減少海外駐軍與要求盟國承擔更多防衛費用。

此一立場可能導致美軍進一步縮減在海外的駐軍規模，駐韓美軍的角色是否會受到影響，還需觀察南韓與美國之間的防衛費分擔協議的進展。若南韓未能增加防衛費，駐韓美軍的規模可能面臨縮減的風險。

這些變化對東北亞地區的安全形勢將產生深遠影響。駐韓美軍如果將更多資源投向台灣防務，可能使美韓聯軍在韓半島（朝鮮半島）的防務態勢發生改變，並可能導致南韓在防衛策略上更多的自主性。尤其是在核武裝問題上，南韓是否會考慮擁有自主核武的討論，可能因此進一步升級。

總體來看，川普第二任期的外交與國防政策將顯著改變駐韓美軍的角色與任務。駐韓美軍若轉向台灣防務，將對台灣海峽及東北亞的軍事格局產生關鍵影響，並進一步加劇美中在該區域的競爭。

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