重案回顧／逆子弒母分屍！滿屋乾涸血跡　反鎖清潔員「居家打掃」

▲3名清潔員到現場發現，全是乾掉的血跡，一度覺得怪怪的，想結束清潔，竟遭朱男反鎖。（資料圖／讀者提供）

記者戴若涵／綜合報導

新竹市一處民宅2021年發生一起命案！一名26歲朱姓男子砍死母親後，持砂輪機等物花18小時將母親切成5塊、裝入4個大垃圾袋中，再棄置於社區子母車內，由垃圾車載運至焚化爐燒毀。他犯案後，更大膽找來清潔公司協助清除血跡，並謊稱自己是在「殺大豬」，讓清潔人員全嚇壞。

回顧整起案發經過，26歲朱姓男子因長期精神不穩、行為失序被送進康復之家。朱母於2021年9月5日將兒子接回家照顧，不料，當晚她便遭兒子持菜刀猛砍脖子，當場血濺滿地、氣絕身亡。

朱男確認母親斷氣後，在廁所內持砂輪機裝鋸片肢解屍體，花了18個小時將遺體切割為頭頸部、手、腳、胸、腹等5個部位， 中間他還睡覺休息，睡醒後繼續肢解，結束後他將5個部位裝入4個垃圾袋內，再拿去社區的子母車丟。

而朱男因犯案過程中割傷手腳、骨折，自行騎車到醫院就醫，而院方因需聯繫家屬簽署手術同意書，找不到朱母，轉而聯繫朱男舅舅。朱男舅舅亦聯繫不上朱母，便前往朱家尋找，不料，抵達現場未見半個人，只見滿屋血跡，嚇得報警處理。此時正在住院中的朱男，因家人不斷詢問母親去向，擔心東窗事發，同年9月9日晚間偷偷離開醫院，並連繫清潔公司來清潔現場。

▲朱母最後身影。（圖／ETtoday資料照）

清潔公司回憶，當時朱男請了3名清潔員進行「居家打掃」，清潔員抵達後卻見客廳、房間、浴室全都是乾掉的血跡，雖然朱男自稱，自己是扛了100公斤的大豬上樓宰殺，用砂輪機分解豬肉時誤傷自己的手，屋內才會有這麼多血跡，朱男還拿出菜瓜布、沐浴乳、漂白水等物讓3人使用。

清潔人員驚覺不對勁，向公司回報，並向朱男提出想結束工作、不想再清的想法，不料，朱男竟將家門反鎖，所幸清潔公司老闆隨即報案，並帶著警方上門，清潔人員才得以離開現場。

整起事件曝光原因則是，朱男舅舅見朱母多日未現蹤，但手機卻在家中，調閱社區監視器畫面才發現，朱男9月6日提著的垃圾袋滲出血跡，報警處理。而鑑識人員在朱男家中浴室挖出人體組織液，警方突破朱男心防，朱男才坦承犯案。經一、二審、最高院審理後， 朱男被依照殺害直系血親尊親屬、遺棄直系血親尊親屬屍體等罪，判處無期徒刑定讞。