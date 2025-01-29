重案回顧／新竹逆子弒母「砂輪機切5塊」丟社區子母車！喊：殺大豬

▲新竹逆子弒母屍塊丟子母車，案發時遺體已遭焚化爐燒毀，檢警努力尋找殘骸。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／綜合報導

新竹市2021年發生一起駭人聽聞的弒母血案！當年26歲的朱姓男子，持菜刀猛砍母親頸部，接著使用砂輪機分屍4袋扔到社區子母車棄置，屍塊則是被載往焚化爐銷毀，朱男舅舅因找不到人報警處理，整起命案因此曝光。

回顧整起案發經過，26歲朱姓男子因長期精神不穩、行為失序，被送進康復之家照顧，期間他萌生殺害母親的念頭，網購砂輪機、木工鋸片等物預謀犯案。待他於2021年9月5日一被母親接回家當晚，他便執行殺人計畫。

朱男見母親從廁所出來，便持菜刀朝母親頸部狂砍，確認斷氣以後，再以砂輪機將母親分屍，花18小時將屍體分為頭頸部、手、腳、胸、腹等部位，切割後分裝4個大垃圾袋中，他認為「沒有比掩埋場、焚化爐更安全的地方」，因此將裝有屍塊的大垃圾袋丟到社區子母車中。

而朱男分屍時手腳割傷、手指開放性骨折，他自行前往新竹馬偕醫院就醫住院，因需有人協助簽署手術同意書的緣故，院方連絡不上朱母，便轉而聯繫朱男舅舅。朱男舅舅則是因聯繫不上朱母，同年9月7日前往朱家查看，卻驚見遍地血跡，嚇得報警處理。

朱男因家人不斷詢問母親的去向，擔心弒母一事將東窗事發，同年9月9日晚上偷偷離開醫院，並連繫清潔公司來清潔現場，清潔人員見到客廳、廁所滿滿的血跡察覺有異，向公司回報，警方遂前往朱家查看，但朱男自稱是在「殺大豬」，員警見血跡推測可能是朱男先前受傷導致的，並無察覺發生命案便離開朱家。

後來因朱母多日未現蹤，但手機卻在家中，朱男舅舅調閱社區監視器畫面才發現，朱男9月6日提著的垃圾袋滲出血跡，通報警方，全案才因此曝光，經一審、二審、最高院判決，朱男無期徒刑定讞。